€10 млн гранта направили в поддержку коммунальных предприятий Харькова

Депутаты Харьковского горсовета на внеочередной сессии приняли решение о привлечении инвестиций в размере 10 млн. евро от Европейского банка реконструкции и развития, сообщили в департаменте развития муниципального менеджмента.

Это позволит частично компенсировать коммунальщикам Харькова потери дохода из-за вооруженной агрессии РФ и обеспечить бесперебойное предоставление услуг населению. Финансовую поддержку получат КП «Харьковский метрополитен», КП «Троллейбусное депо №2», КП «Салтовское трамвайное депо» и КП «Харьковские тепловые сети».

Также депутаты утвердили решение о местной ссуде в размере €25 млн в бюджет Харьковской городской территориальной громады в 2024 году. Коммунальщики получат финансовую поддержку, а КП «Троллейбусное депо №2» – помощь на погашение кредита, предоставленного ранее ЕБРР.