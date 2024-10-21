€10 млн гранта направили в поддержку коммунальных предприятий Харькова
Депутаты Харьковского горсовета на внеочередной сессии приняли решение о привлечении инвестиций в размере 10 млн. евро от Европейского банка реконструкции и развития, сообщили в департаменте развития муниципального менеджмента.
Это позволит частично компенсировать коммунальщикам Харькова потери дохода из-за вооруженной агрессии РФ и обеспечить бесперебойное предоставление услуг населению. Финансовую поддержку получат КП «Харьковский метрополитен», КП «Троллейбусное депо №2», КП «Салтовское трамвайное депо» и КП «Харьковские тепловые сети».
Также депутаты утвердили решение о местной ссуде в размере €25 млн в бюджет Харьковской городской территориальной громады в 2024 году. Коммунальщики получат финансовую поддержку, а КП «Троллейбусное депо №2» – помощь на погашение кредита, предоставленного ранее ЕБРР.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: грант, Европейский банк рекконструкции и развития, коммунальное предприятие, средства, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 18:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского горсовета на внеочередной сессии приняли решение о привлечении инвестиций в размере 10 млн. евро от ЕБРР. ".