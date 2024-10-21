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У мера Харкова Терехова – новий заступник – мерія

Суспільство 14:42   21.10.2024
Вікторія Яковенко
У мера Харкова Терехова – новий заступник – мерія Фото: Харківська міськрада

Депутати Харківської міської ради затвердили Ігоря Резніка на посаду заступника міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста.

Відповідне рішення ухвалили 21 жовтня на позачерговій сесії міськради. «За» проголосували 64 депутати, повідомили у пресслужбі мерії.

«Раніше Ігор Резнік був заступником міського голови – директором Департаменту контролю. Затвердженим рішенням тепер зазначену посаду обійматиме Віталій Панов», – відзначили у мерії.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 14:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Харківської міської ради затвердили Ігоря Резніка на посаду заступника міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста.".