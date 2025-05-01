Десятилетний мальчик пытался повторить с 7-летней соседкой фильм для взрослых

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов поделился историей, для описания которой ему было трудно подобрать слова. Мальчик избежит уголовного наказания.

«Мальчику десять, девочке семь, и чтобы рассказать эту историю, очень трудно подобрать слова. Не буду добавлять сюда и попавшее в полицию видео. Два коротеньких, не больше минуты, записи – там парень пытается повторить со своей соседкой то, что видел во взрослых фильмах. Он ее испугал и заставил – так говорит девочка, подтверждает это ее старший брат, ему девять. Фактически она не понимала смысла всех происходивших действий. Дети давно дружат, вместе гуляют, живут на одной улице. Видео с их «играми» попало к взрослым только потому, что парень переслал его другу-подростку. А там случайно увидела мать и сразу пошла в службу по делам детей», — описал события Болвинов.

Служба по делам детей связалась с полицией. Именно так дело попало к харьковским следователям. Семьи обоих детей стоят на учете как оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Мальчик живет с бабушкой. При этом его мать работает помощником учителя начальных классов. Девочка — из многодетной семьи. У нее есть еще три брата, мама сейчас в декрете, а отец официально нигде не работает.

Полиции удалось выяснить и то, как 10-летнему ребенку могло прийти в голову «снимать взрослое кино». Как оказалось, подобное видео ему показали старшие друзья. Ребенку в тот момент было только пять лет.

«После этого, говорит, «смотрел часто, потому что было интересно». Потом включил такое видео из интернета подружке и предложил повторить. Первый раз это было прошлым летом, тогда она отказалась, а он ее избил. Этой же весной, когда дети были сами дома у парня, он сказал девочке снять штаны, лечь на кровать, а сам включил телефон», — пишет главный следователь полиции Харьковщины.

Родители узнали о том, что произошло, только увидев видео, уже оказавшееся в полиции и службе по делам детей.

«Шокирующий случай. Но в этой ситуации уголовного наказания для парня быть не может, потому что ему всего десять лет. Речь идет о невыполнении родительских обязанностей, мать могут лишить родительских прав», — прокомментировал Болвинов.

Он подчеркнул, что количество половых преступлений, жертвами которых становятся дети, постоянно растет. Только с начала года из 113 подобных преступлений 109 (96%!) были в отношении детей. При этом за весь прошлый год подобных преступлений в отношении детей зарегистрировали 68.

Он обратился к родителям Харьковской области и дал несколько важных советов. Первый из которых — «делайте все, чтобы ваши дети вам доверяли».

Родителям важно:

🔹 обращать внимание на изменения в поведении ребенка (особенно если ребенок становится замкнутым, отказывается от прогулок с друзьями или резко избегает общения с кем-то конкретным из семьи);

🔹 интересоваться тем, что именно просматривает ребенок в интернете и с кем общается онлайн;

🔹 откровенно и прямо рассказать ребенку о реальных угрозах, которые несут плохие компании, сомнительные виртуальные друзья и новые знакомые;

🔹 пообещать ребенку свою поддержку и понимание вместо наказания в сложной ситуации.

«Каждому (взрослому и ребенку) нужно знать, что ЛЮБЫЕ действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия, — это преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет). А если в вашей семье произошла трагедия, не ждите и не бойтесь. Идите в полицию», — подчеркнул начальник Следственного управления.