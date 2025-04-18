«Аналог американского «Tomahawk»: какой ракетой РФ атаковала Харьков (фото)

Утром 18 апреля РФ ударила по Харькову крылатой ракетой с осколочно-фугасной боевой частью из комплекса «Искандер», сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Если бы ракета попала четко в дом, то он просто сложился бы полностью, это очень мощное оружие. Наши взрывотехники уже установили, что это была ракета 9М727 – аналог американского «Tomahawk». Она может лететь низко над землей, избегая ПВО. Кроме того, она маневрена и оснащена стилс-технологией – малозаметна для радаров. Именно такое оружие россияне применяют по обычным жилым домам ранним утром, когда люди еще спят», — написал Болвинов.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что четверо из 98 пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больнице.

«Пострадали 21 многоквартирный дом, две школы, два детсада и центр детского творчества. Во многих квартирах – сплошные руины. Во второй локации горел цех завода. Обломки и взрывная волна затронули более 40 частных домовладений», – уточнил мэр.

По его данным, в результате атаки выбито более пяти тысяч окон, обследования еще продолжаются. Коммуникации – в рабочем состоянии.