Live
  • Пт 18.04.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.38
  • EUR 47

«Аналог американского «Tomahawk»: какой ракетой РФ атаковала Харьков (фото)

Происшествия 13:26   18.04.2025
Виктория Яковенко
«Аналог американского «Tomahawk»: какой ракетой РФ атаковала Харьков (фото) Фото: Сергей Болвинов

Утром 18 апреля РФ ударила по Харькову крылатой ракетой с осколочно-фугасной боевой частью из комплекса «Искандер», сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Если бы ракета попала четко в дом, то он просто сложился бы полностью, это очень мощное оружие. Наши взрывотехники уже установили, что это была ракета 9М727 – аналог американского «Tomahawk». Она может лететь низко над землей, избегая ПВО. Кроме того, она маневрена и оснащена стилс-технологией – малозаметна для радаров. Именно такое оружие россияне применяют по обычным жилым домам ранним утром, когда люди еще спят», — написал Болвинов.

удары по Харькову
Фото: Сергей Болвинов
удары по Харькову
Фото: Сергей Болвинов
удары по Харькову
Фото: Сергей Болвинов

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что четверо из 98 пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больнице.

«Пострадали 21 многоквартирный дом, две школы, два детсада и центр детского творчества. Во многих квартирах – сплошные руины. Во второй локации горел цех завода. Обломки и взрывная волна затронули более 40 частных домовладений», – уточнил мэр.

По его данным, в результате атаки выбито более пяти тысяч окон, обследования еще продолжаются. Коммуникации – в рабочем состоянии.

Читайте также: «Очень опасные взрывы были в Харькове». Количество пострадавших растет

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 18 апреля: ракетный удар, погибший, 98 пострадавших
Новости Харькова — главное 18 апреля: ракетный удар, погибший, 98 пострадавших
18.04.2025, 13:48
«Фейерическое зрелище» устроили россияне на Харьковщине: что произошло
«Фейерическое зрелище» устроили россияне на Харьковщине: что произошло
18.04.2025, 14:19
«Очень опасные взрывы были в Харькове». Количество пострадавших растет
«Очень опасные взрывы были в Харькове». Количество пострадавших растет
18.04.2025, 12:44
В Харькове — прилет в многоэтажку, погибший, десятки пострадавших (видео)
В Харькове — прилет в многоэтажку, погибший, десятки пострадавших (видео)
18.04.2025, 10:55
«Аналог американского «Tomahawk»: какой ракетой РФ атаковала Харьков (фото)
«Аналог американского «Tomahawk»: какой ракетой РФ атаковала Харьков (фото)
18.04.2025, 13:26
Скрывался более 20 лет: в Харькове нашли вероятного насильника 13-летней
Скрывался более 20 лет: в Харькове нашли вероятного насильника 13-летней
18.04.2025, 14:43

Новости по теме:

12:44
«Очень опасные взрывы были в Харькове». Количество пострадавших растет
11:48
«Была вспышка, грохот, вылетели окна» — очевидица об атаке на Харьков (видео)
16:47
ГШ: возле Волчанска идет атака, на Купянском направлении было три штурма
14:40
Я был там, когда «Шахеды» пытались сбить – Терехов об одной из атак на Харьков
17:58
Четыре боя в Харьковской области с начала суток – Генштаб ВСУ

Вы читали новость: ««Аналог американского «Tomahawk»: какой ракетой РФ атаковала Харьков (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 13:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 18 апреля РФ ударила по Харькову крылатой ракетой с осколочно-фугасной боевой частью из комплекса «Искандер».".