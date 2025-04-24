«Сделано ради шутки» — подростки, которые зиговали в Дробицком Яру, извинились
Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал видео, где двое подростков, устроивших фотосессию с нацистскими жестами в Дробицком Яру, публично извинились.
«Показывал жест «римский салют», который я считаю неуместным в этом контексте. Сделано ради шутки. Не было попытки обидеть кого-то. Фото слили в сеть мои противники или знакомые, которым я доверял, но они оказались ненадежными. Мы не хотели обидеть, приносим извинения», — сказал один из юношей.
Извинился на камеру и другой парень.
Болвинов отметил, что одному из парней – 16 лет, другому – 19.
«На мемориале жертвам Холокоста они решили «пошутить», третий – снимал и фотографировал. За такие «шутки» закон предусматривает до пяти лет лишения свободы. Мы уже расследуем дело, инкриминируем распространение нацистской символики и пропаганду нацистского режима», — написал Болвинов.
Сейчас правоохранители ищут третьего юношу.
Видео: Сергей Болвинов
Напомним, в Telegram-каналах появилось сообщение, где трое парней на мемориале жертвам Холокоста в Дробицком Яру публично использовали символику нацистского режима. На оскорбление памяти жертв нацизма в Харькове отреагировал мэр Игорь Терехов. Он призвал правоохранителей быстро найти этих ребят. Уже утром 24 апреля в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что разыскали молодых людей. Их опросили, они извинились.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Болвинов, Дробицкий яр, нацизм, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 16:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сергей Болвинов опубликовал видео, где двое подростков, устроивших фотосессию с нацистскими жестами в Дробицком Яру, публично извинились.".