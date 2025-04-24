«Сделано ради шутки» — подростки, которые зиговали в Дробицком Яру, извинились

Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал видео, где двое подростков, устроивших фотосессию с нацистскими жестами в Дробицком Яру, публично извинились.

«Показывал жест «римский салют», который я считаю неуместным в этом контексте. Сделано ради шутки. Не было попытки обидеть кого-то. Фото слили в сеть мои противники или знакомые, которым я доверял, но они оказались ненадежными. Мы не хотели обидеть, приносим извинения», — сказал один из юношей.

Извинился на камеру и другой парень.

Болвинов отметил, что одному из парней – 16 лет, другому – 19.

«На мемориале жертвам Холокоста они решили «пошутить», третий – снимал и фотографировал. За такие «шутки» закон предусматривает до пяти лет лишения свободы. Мы уже расследуем дело, инкриминируем распространение нацистской символики и пропаганду нацистского режима», — написал Болвинов.

Сейчас правоохранители ищут третьего юношу.

Видео: Сергей Болвинов

Напомним, в Telegram-каналах появилось сообщение, где трое парней на мемориале жертвам Холокоста в Дробицком Яру публично использовали символику нацистского режима. На оскорбление памяти жертв нацизма в Харькове отреагировал мэр Игорь Терехов. Он призвал правоохранителей быстро найти этих ребят. Уже утром 24 апреля в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что разыскали молодых людей. Их опросили, они извинились.