Копы нашли парней, которые зиговали на мемориале жертвам Холокоста в Харькове
Фото: ХХ
Двое парней 19 лет и один 16 уже извинились, что использовали символику нацистов в Дробицком Яру, сообщает Нацполиция.
Вчера в одной из групп мессенджера Телеграмм появилось сообщение, где трое парней на мемориале жертвам Холокоста в Дробицком Яру поднимали руки в нацистском приветствии.
Во время розыска полицейские установили, что к преступлению причастны двое харьковчан 19 и один 16 лет.
Молодых людей опросили. По словам парней, фотографии, где они зиговали, сделали ради развлечения.
По этому факту следователи открыли уголовное дело за пропаганду нацистского режима. Парням «светит» до 5 лет тюрьмы.
Читайте также: Уже пятеро пострадавших. Что известно о комбинированной атаке по Харькову 📹
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Дробицкий яр, зиговать, мемориал жертвам Холокоста, нацисты, Нацполиция, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Копы нашли парней, которые зиговали на мемориале жертвам Холокоста в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 11:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое парней 19 лет и один 16 уже извинились, что использовали символику нацистов в Дробицком Яру, сообщает Нацполиция.".