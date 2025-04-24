Копы нашли парней, которые зиговали на мемориале жертвам Холокоста в Харькове

Двое парней 19 лет и один 16 уже извинились, что использовали символику нацистов в Дробицком Яру, сообщает Нацполиция.

Вчера в одной из групп мессенджера Телеграмм появилось сообщение, где трое парней на мемориале жертвам Холокоста в Дробицком Яру поднимали руки в нацистском приветствии.

Во время розыска полицейские установили, что к преступлению причастны двое харьковчан 19 и один 16 лет.

Молодых людей опросили. По словам парней, фотографии, где они зиговали, сделали ради развлечения.

По этому факту следователи открыли уголовное дело за пропаганду нацистского режима. Парням «светит» до 5 лет тюрьмы.