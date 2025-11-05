Live
Що запропонував Посол Словаччини під час візиту до Харкова

Суспільство 19:33   05.11.2025
Оксана Якушко
Перший заступник мера Олександр Новак зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Словаччини в Україні Павлом Віздалем, повідомляє Харківська міськрада.

Сторони обговорили партнерську роботу Харкова зі словацькими містами Кошице та Трнавою та окреслили напрямки подальшої співпраці у сферах освіти, підприємництва, культури.

Олександр Новак розповів про основні виклики для міста, пов’язані зі збройною агресією РФ: про відновлення пошкодженого житла, організацію навчання в безпечних просторах, підтримку соціально незахищених категорій, допомогу бізнесу на прифронтових територіях.

«В умовах воєнного стану для нас надзвичайно важливими є питання сприяння обороні, забезпечення життєдіяльності Харкова та підтримки городян та внутрішніх переселенців. І в цьому нам потрібне міжнародне сприяння. Ваш візит є дуже знаковим для нас, адже це знак солідарності й єдності з європейською спільнотою», — заявив Новак.

Павло Віддал розповів про розробки словацького уряду щодо надання допомоги у різних сферах суспільного життя та запросив Харків приєднатися до таких проєктів. Сторони розглянули можливість організації відпочинку харківських дітей у Словаччині, надання допомоги на закупівлю обладнання для облаштування навчальних кабінетів у підземних локаціях, модернізацію укриттів.

«Ми налаштовані на плідну співпрацю з Харковом. Я приємно здивований, як місто живе, попри всі труднощі воєнного часу. Тут мешкає 1,3 млн осіб, працює бізнес, діє безплатний проїзд у громадському транспорті, організоване безоплатне харчування для всіх, хто цього потребує. Харків справді показує свою силу і життєздатність», – заявив Павел Віздал.

