Что предложил Посол Словакии во время визита в Харьков

Первый заммэра Александр Новак встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в Украине Павелом Виздалем, сообщает Харьковский горсовет.

Стороны обсудили партнерскую работу Харькова со словацкими городами Кошице и Трнавой и обозначили направления дальнейшего сотрудничества в сферах образования, предпринимательства, культуры.

Александр Новак рассказал об основных вызовах для города, связанных с вооруженной агрессией РФ: о восстановлении поврежденного жилья, организации учебы в безопасных пространствах, поддержке социально незащищенных категорий, помощи бизнесу на прифронтовых территориях.

«В условиях военного положения для нас чрезвычайно важны вопросы содействия обороне, обеспечения жизнедеятельности Харькова и поддержки горожан и внутренних переселенцев. И в этом нам необходимо международное содействие. Ваш визит очень знаковый для нас, ведь это знак солидарности и единства с европейским сообществом», — заявил Новак.

Павел Виздал рассказал о разработках словацкого правительства по оказанию помощи в различных сферах общественной жизни и пригласил Харьков присоединиться к таким проектам. Стороны рассмотрели возможность организации отдыха харьковских детей в Словакии, предоставления грантовой помощи на закупку оборудования для обустройства учебных кабинетов в подземных локациях, модернизацию укрытий.

«Мы настроены на плодотворное сотрудничество с Харьковом. Я приятно удивлен, как город живет, несмотря на все трудности военного времени. Здесь проживает 1,3 млн человек, работает бизнес, действует бесплатный проезд в общественном транспорте, организовано бесплатное питание для всех нуждающихся. Харьков действительно показывает свою силу и жизнеспособность», — подчеркнул Павел Виздал.