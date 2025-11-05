Live
  • Ср 05.11.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.33

Что предложил Посол Словакии во время визита в Харьков

Общество 19:33   05.11.2025
Оксана Якушко
Что предложил Посол Словакии во время визита в Харьков Фото: ХГС

Первый заммэра Александр Новак встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в Украине Павелом Виздалем, сообщает Харьковский горсовет.

Стороны обсудили партнерскую работу Харькова со словацкими городами Кошице и Трнавой и обозначили направления дальнейшего сотрудничества в сферах образования, предпринимательства, культуры.

Александр Новак рассказал об основных вызовах для города, связанных с вооруженной агрессией РФ: о восстановлении поврежденного жилья, организации учебы в безопасных пространствах, поддержке социально незащищенных категорий, помощи бизнесу на прифронтовых территориях.

«В условиях военного положения для нас чрезвычайно важны вопросы содействия обороне, обеспечения жизнедеятельности Харькова и поддержки горожан и внутренних переселенцев. И в этом нам необходимо международное содействие. Ваш визит очень знаковый для нас, ведь это знак солидарности и единства с европейским сообществом», — заявил Новак.

Павел Виздал рассказал о разработках словацкого правительства по оказанию помощи в различных сферах общественной жизни и пригласил Харьков присоединиться к таким проектам. Стороны рассмотрели возможность организации отдыха харьковских детей в Словакии, предоставления грантовой помощи на закупку оборудования для обустройства учебных кабинетов в подземных локациях, модернизацию укрытий.

«Мы настроены на плодотворное сотрудничество с Харьковом. Я приятно удивлен, как город живет, несмотря на все трудности военного времени. Здесь проживает 1,3 млн человек, работает бизнес, действует бесплатный проезд в общественном транспорте, организовано бесплатное питание для всех нуждающихся. Харьков действительно показывает свою силу и жизнеспособность», — подчеркнул Павел Виздал.

Читайте также: Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Опасно будет в Харькове и области в четверг: предупреждение синоптиков
Опасно будет в Харькове и области в четверг: предупреждение синоптиков
05.11.2025, 13:42
Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине
Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине
05.11.2025, 16:03
Новости Харькова — главное 5 ноября: продвижение РФ, приговор юному насильнику
Новости Харькова — главное 5 ноября: продвижение РФ, приговор юному насильнику
05.11.2025, 17:28
Новости Харькова — главное за 4 ноября: обстрел пригорода, штраф из-за языка
Новости Харькова — главное за 4 ноября: обстрел пригорода, штраф из-за языка
04.11.2025, 22:01
Удар по котельной в пригороде: без отопления – 3,5 тыс. жителей, где согреться
Удар по котельной в пригороде: без отопления – 3,5 тыс. жителей, где согреться
05.11.2025, 16:43
Плохая видимость на дорогах. Прогноз погоды на 6 ноября в Харькове и области
Плохая видимость на дорогах. Прогноз погоды на 6 ноября в Харькове и области
05.11.2025, 20:00

Новости по теме:

07.10.2025
С представителями ПРООН и послом Японии встретился Терехов в Харькове
26.06.2025
Терехов и посол Албании посетили разрушенное россиянами консульство в Харькове
11.04.2025
После поездки в Харьков посол США подала в отставку
15.07.2024
Франция передала Харькову 13 генераторов (фото)
04.07.2024
Залужный отбыл в Великобританию на дипломатическую работу — Суспільне


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Что предложил Посол Словакии во время визита в Харьков», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2025 в 19:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый заммэра Александр Новак встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в Украине Павелом Виздалем, сообщает Харьковский горсовет.".