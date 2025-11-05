Что предложил Посол Словакии во время визита в Харьков
Первый заммэра Александр Новак встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в Украине Павелом Виздалем, сообщает Харьковский горсовет.
Стороны обсудили партнерскую работу Харькова со словацкими городами Кошице и Трнавой и обозначили направления дальнейшего сотрудничества в сферах образования, предпринимательства, культуры.
Александр Новак рассказал об основных вызовах для города, связанных с вооруженной агрессией РФ: о восстановлении поврежденного жилья, организации учебы в безопасных пространствах, поддержке социально незащищенных категорий, помощи бизнесу на прифронтовых территориях.
«В условиях военного положения для нас чрезвычайно важны вопросы содействия обороне, обеспечения жизнедеятельности Харькова и поддержки горожан и внутренних переселенцев. И в этом нам необходимо международное содействие. Ваш визит очень знаковый для нас, ведь это знак солидарности и единства с европейским сообществом», — заявил Новак.
Павел Виздал рассказал о разработках словацкого правительства по оказанию помощи в различных сферах общественной жизни и пригласил Харьков присоединиться к таким проектам. Стороны рассмотрели возможность организации отдыха харьковских детей в Словакии, предоставления грантовой помощи на закупку оборудования для обустройства учебных кабинетов в подземных локациях, модернизацию укрытий.
«Мы настроены на плодотворное сотрудничество с Харьковом. Я приятно удивлен, как город живет, несмотря на все трудности военного времени. Здесь проживает 1,3 млн человек, работает бизнес, действует бесплатный проезд в общественном транспорте, организовано бесплатное питание для всех нуждающихся. Харьков действительно показывает свою силу и жизнеспособность», — подчеркнул Павел Виздал.
