Терехов и посол Албании посетили разрушенное россиянами консульство в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов 26 июня провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Албания в Украине Фило Херналом.

Об этом сообщает Харьковский горсовет.

Стороны обозначили возможности дальнейшего сотрудничества в гуманитарной, инфраструктурной и дипломатической сферах.

Игорь Терехов подчеркнул, что, даже несмотря на сложные военные условия, городская власть поддерживает граждан, восстанавливает инфраструктуру и развивает международные связи.

«Когда в прифронтовой Харьков приезжают друзья Украины – это важный сигнал поддержки нашей страны и нашего города. Сегодня мы продолжаем жить под угрозой обстрелов: иногда они затихают, иногда снова возобновляются. Но харьковчане остаются сильными духом. Мы не останавливаем восстановление города – реконструируем дома, гражданские объекты, критическую инфраструктуру», — отметил мэр.

В свою очередь Фило Хернал подчеркнул, что правительство Албании с первых дней войны поддерживало и в дальнейшем будет поддерживать Украину на всех международных уровнях.

«Сегодня я воочию увидел разрушения, которые нанесла вражеская агрессия не только Харькову. Но мы с вами, с храбрым украинским народом. Открытие Посольства Албании в Украине – именно сейчас, в этот непростой период – наш четкий сигнал миру, что мы с Украиной до конца. Вчера мы поддержали решение стран НАТО по трибуналу за преступления рф. Это наша принципиальная позиция: справедливость должна победить. Также мы посетили разрушенное здание Почетного Консульства Албании в Харькове, потому что для нас это не только материальные потери, но и символ атаки на дружбу и общие ценности», — подчеркнул посол.