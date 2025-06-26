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Терехов и посол Албании посетили разрушенное россиянами консульство в Харькове

Общество 18:59   26.06.2025
Оксана Якушко
Терехов и посол Албании посетили разрушенное россиянами консульство в Харькове Фото: ХГС

Мэр Харькова Игорь Терехов 26 июня провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Албания в Украине Фило Херналом.

Об этом сообщает Харьковский горсовет.

Стороны обозначили возможности дальнейшего сотрудничества в гуманитарной, инфраструктурной и дипломатической сферах.

Игорь Терехов подчеркнул, что, даже несмотря на сложные военные условия, городская власть поддерживает граждан, восстанавливает инфраструктуру и развивает международные связи.

«Когда в прифронтовой Харьков приезжают друзья Украины – это важный сигнал поддержки нашей страны и нашего города. Сегодня мы продолжаем жить под угрозой обстрелов: иногда они затихают, иногда снова возобновляются. Но харьковчане остаются сильными духом. Мы не останавливаем восстановление города – реконструируем дома, гражданские объекты, критическую инфраструктуру», — отметил мэр.

В свою очередь Фило Хернал подчеркнул, что правительство Албании с первых дней войны поддерживало и в дальнейшем будет поддерживать Украину на всех международных уровнях.

«Сегодня я воочию увидел разрушения, которые нанесла вражеская агрессия не только Харькову. Но мы с вами, с храбрым украинским народом. Открытие Посольства Албании в Украине – именно сейчас, в этот непростой период – наш четкий сигнал миру, что мы с Украиной до конца. Вчера мы поддержали решение стран НАТО по трибуналу за преступления рф. Это наша принципиальная позиция: справедливость должна победить. Также мы посетили разрушенное здание Почетного Консульства Албании в Харькове, потому что для нас это не только материальные потери, но и символ атаки на дружбу и общие ценности», — подчеркнул посол.

Читайте также: Что будет с коммунальными зимой, к чему готовиться харьковчанам, рассказал мэр

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 18:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов 26 июня провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Албания в Украине Фило Херналом.".