Терехов и посол Албании посетили разрушенное россиянами консульство в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов 26 июня провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Албания в Украине Фило Херналом.
Об этом сообщает Харьковский горсовет.
Стороны обозначили возможности дальнейшего сотрудничества в гуманитарной, инфраструктурной и дипломатической сферах.
Игорь Терехов подчеркнул, что, даже несмотря на сложные военные условия, городская власть поддерживает граждан, восстанавливает инфраструктуру и развивает международные связи.
«Когда в прифронтовой Харьков приезжают друзья Украины – это важный сигнал поддержки нашей страны и нашего города. Сегодня мы продолжаем жить под угрозой обстрелов: иногда они затихают, иногда снова возобновляются. Но харьковчане остаются сильными духом. Мы не останавливаем восстановление города – реконструируем дома, гражданские объекты, критическую инфраструктуру», — отметил мэр.
В свою очередь Фило Хернал подчеркнул, что правительство Албании с первых дней войны поддерживало и в дальнейшем будет поддерживать Украину на всех международных уровнях.
«Сегодня я воочию увидел разрушения, которые нанесла вражеская агрессия не только Харькову. Но мы с вами, с храбрым украинским народом. Открытие Посольства Албании в Украине – именно сейчас, в этот непростой период – наш четкий сигнал миру, что мы с Украиной до конца. Вчера мы поддержали решение стран НАТО по трибуналу за преступления рф. Это наша принципиальная позиция: справедливость должна победить. Также мы посетили разрушенное здание Почетного Консульства Албании в Харькове, потому что для нас это не только материальные потери, но и символ атаки на дружбу и общие ценности», — подчеркнул посол.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Албания, Игорь Терехов, консульство, посол, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 18:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов 26 июня провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Албания в Украине Фило Херналом.".