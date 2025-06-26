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Терехов і посол Албанії відвідали зруйноване росіянами консульство у Харкові

Суспільство 18:59   26.06.2025
Оксана Якушко
Терехов і посол Албанії відвідали зруйноване росіянами консульство у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов 26 червня провів переговори з Надзвичайним та Повноважним послом Республіки Албанія в Україні Філо Херналом.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Сторони окреслили можливості подальшої співпраці у гуманітарній, інфраструктурній та дипломатичній сферах.

Ігор Терехов підкреслив, що попри складні воєнні умови, міська влада підтримує громадян, відновлює інфраструктуру та розбудовує міжнародні зв’язки.

«Коли до прифронтового Харкова приїздять друзі України – це важливий сигнал підтримки нашої країни і нашого міста. Сьогодні ми продовжуємо жити під загрозою обстрілів: іноді вони затихають, іноді поновлюються. Але харків’яни залишаються сильними духом. Ми не зупиняємо відновлення міста – реконструюємо будинки, цивільні об’єкти, критичну інфраструктуру», – зазначив мер.

Філо Хернал висловив солідарність з мешканцями міста та підкреслив, що уряд Албанії з перших днів війни підтримував і надалі підтримуватиме Україну на всіх міжнародних рівнях.

«Сьогодні я на власні очі побачив руйнування, яких завдала ворожа агресія не лише Харкову. Але ми з вами, з хоробрим українським народом. Відкриття Посольства Албанії в Україні – саме зараз, у цей непростий період – наш чіткий сигнал світові, що ми з Україною до кінця. Вчора ми підтримали рішення країн НАТО щодо трибуналу за злочини рф. Це наша принципова позиція: справедливість має перемогти. Також ми відвідали зруйновану будівлю Почесного Консульства Албанії в Харкові, бо для нас це не лише матеріальні втрати, а й символ атаки на дружбу і спільні цінності», – підкреслив посол.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 18:59;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов 26 червня провів переговори з Надзвичайним та Повноважним послом Республіки Албанія в Україні Філо Херналом.".