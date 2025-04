После поездки в Харьков посол США подала в отставку

Посол США в Украине Бриджит Бринк решила завершить свою миссию. Это подтвердила на брифинге спикер Госдепа США Тэмми Брюс.

«Мы искренне благодарим ее за службу и желаем успеха в дальнейшем. В то же время это возможность напомнить, что наш фокус остается неизменным – на результатах и ​​совместной работе с Украиной», – прокомментировала Брюс.

Перед этим Брюс в электронном письме ответила на вопрос издания New York Times, подтвердив отставку Бринк и отметив, что та «была послом три года — это долгое время в зоне боевых действий».

Накануне отставки посол США побывала в Харькове, где обсуждала дальнейшее сотрудничество с начальником ХОВА Олегом Синегубовым. Впечатлениями от города она поделилась в соцсети Х, назвав харьковчан храбрыми, а город — символом стойкости.

Proud to witness the strength & beauty of Kharkiv and its people. pic.twitter.com/i7IeuC5vQn

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 5, 2025