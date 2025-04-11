После поездки в Харьков посол США подала в отставку
Посол США в Украине Бриджит Бринк решила завершить свою миссию. Это подтвердила на брифинге спикер Госдепа США Тэмми Брюс.
«Мы искренне благодарим ее за службу и желаем успеха в дальнейшем. В то же время это возможность напомнить, что наш фокус остается неизменным – на результатах и совместной работе с Украиной», – прокомментировала Брюс.
Перед этим Брюс в электронном письме ответила на вопрос издания New York Times, подтвердив отставку Бринк и отметив, что та «была послом три года — это долгое время в зоне боевых действий».
Накануне отставки посол США побывала в Харькове, где обсуждала дальнейшее сотрудничество с начальником ХОВА Олегом Синегубовым. Впечатлениями от города она поделилась в соцсети Х, назвав харьковчан храбрыми, а город — символом стойкости.
Proud to witness the strength & beauty of Kharkiv and its people. pic.twitter.com/i7IeuC5vQn
— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 5, 2025
Отметим, в тот самый день визита в Харьков, 5 апреля, Бринк стала объектом критики на самом высоком уровне в Украине. Накануне посол США не назвала российской ракету, убившую 20 людей в Кривом Роге (в том числе — девять детей).
Безликость ее заявления после ракетного удара РФ по Кривому Рогу отметил лично президент Владимир Зеленский.
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«Очень важно, чтобы этот российский удар по людям, по городу и каждый такой удар не оставался без реакции мира. Кривой Рог и всю Украину уже многие поддержали. Я благодарен за принципиальную позицию министрам иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии. Спасибо за позицию и поддержку Высокой представительнице Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Мы ценим, что принципиально высказались Посольства Японии, Великобритании, Швейцарии и Германии. К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ – и такая слаба реакция. Даже слово «российский» боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей. Да, война должна завершиться. Но чтобы ее завершить, нужно не бояться называть вещи своими именами», — написал Зеленский на следующий день после трагедии в Кривом Роге, 5 апреля.
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- Категории: Мир, Политика, Украина, Харьков; Теги: Бринк, кривой рог, отставка, посол, сша;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 07:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Посол США в Украине Бриджит Бринк решила завершить свою миссию. Это подтвердила на брифинге спикер Госдепа США Тэмми Брюс".