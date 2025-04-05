Синегубов провел посла США по центру Харькова: зачем приезжала Бринк

Начальник ХОВА Олег Синегубов встретился с послом США в Украине Бриджит Бринк. Они обсуждали оперативную ситуацию на Харьковщине и дальнейшее сотрудничество.

Об этом Синегубов сообщил в своем Telegram-канале и отметил, что с начала полномасштабной войны Соединенные Штаты выделили Украине на поддержку различных отраслей, среди которых гуманитарка, энергетика и восстановление, более 65,9 миллиарда долларов.

Начальник ХОВА напомнил, что Харьковщина получила масштабную поддержку от фонда Говарда Баффета. В частности, генераторы для критической инфраструктуры. Продолжается строительство фабрики-кухни в Лозовском районе, а команда поезда-кухни обеспечивает горячими обедами жителей области и вынужденных переселенцев уже более года.

«Харьковская область усиливает партнерство с США. Мы заключили уникальный меморандум о сотрудничестве со штатом Огайо, предусматривающий развитие медицины, образования, сельского хозяйства, технологий и тому подобное. Системно расширяем это сотрудничество. Соединенные Штаты всегда были нашим стратегическим партнером, и мы полностью преданы дальнейшему укреплению этого партнерства на пути к справедливому миру!» — добавил Синегубов.

Напомним, 2 апреля мэр Харькова Игорь Терехов встретился с мэром американского Далласа Эриком Джонсоном и выступил перед депутатами местного городского совета.

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