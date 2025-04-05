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Синегубов провел посла США по центру Харькова: зачем приезжала Бринк

Мир 10:57   05.04.2025
Елена Нагорная
Синегубов провел посла США по центру Харькова: зачем приезжала Бринк Фото: Олег Синегубов/Telegram

Начальник ХОВА Олег Синегубов встретился с послом США в Украине Бриджит Бринк. Они обсуждали оперативную ситуацию на Харьковщине и дальнейшее сотрудничество.

Об этом Синегубов сообщил в своем Telegram-канале и отметил, что с начала полномасштабной войны Соединенные Штаты выделили Украине на поддержку различных отраслей, среди которых гуманитарка, энергетика и восстановление, более 65,9 миллиарда долларов.

Начальник ХОВА напомнил, что Харьковщина получила масштабную поддержку от фонда Говарда Баффета. В частности, генераторы для критической инфраструктуры. Продолжается строительство фабрики-кухни в Лозовском районе, а команда поезда-кухни обеспечивает горячими обедами жителей области и вынужденных переселенцев уже более года.

Начальник ХОВА Олег Синегубов и посол США в Украине Бриджит Бринк
Фото: Олег Синегубов/Telegram

«Харьковская область усиливает партнерство с США. Мы заключили уникальный меморандум о сотрудничестве со штатом Огайо, предусматривающий развитие медицины, образования, сельского хозяйства, технологий и тому подобное. Системно расширяем это сотрудничество. Соединенные Штаты всегда были нашим стратегическим партнером, и мы полностью преданы дальнейшему укреплению этого партнерства на пути к справедливому миру!» — добавил Синегубов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов и посол США в Украине Бриджит Бринк
Фото: Олег Синегубов/Telegram

Напомним, 2 апреля мэр Харькова Игорь Терехов встретился с мэром американского Далласа Эриком Джонсоном и выступил перед депутатами местного городского совета.

Читайте также: Терехов рассказал о важной части своего визита в США

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 10:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов встретился с послом США в Украине Бриджит Бринк. Они обсуждали оперативную ситуацию на Харьковщине и дальнейшее сотрудничество.".