Синегубов провел посла США по центру Харькова: зачем приезжала Бринк
Начальник ХОВА Олег Синегубов встретился с послом США в Украине Бриджит Бринк. Они обсуждали оперативную ситуацию на Харьковщине и дальнейшее сотрудничество.
Об этом Синегубов сообщил в своем Telegram-канале и отметил, что с начала полномасштабной войны Соединенные Штаты выделили Украине на поддержку различных отраслей, среди которых гуманитарка, энергетика и восстановление, более 65,9 миллиарда долларов.
Начальник ХОВА напомнил, что Харьковщина получила масштабную поддержку от фонда Говарда Баффета. В частности, генераторы для критической инфраструктуры. Продолжается строительство фабрики-кухни в Лозовском районе, а команда поезда-кухни обеспечивает горячими обедами жителей области и вынужденных переселенцев уже более года.
«Харьковская область усиливает партнерство с США. Мы заключили уникальный меморандум о сотрудничестве со штатом Огайо, предусматривающий развитие медицины, образования, сельского хозяйства, технологий и тому подобное. Системно расширяем это сотрудничество. Соединенные Штаты всегда были нашим стратегическим партнером, и мы полностью преданы дальнейшему укреплению этого партнерства на пути к справедливому миру!» — добавил Синегубов.
Напомним, 2 апреля мэр Харькова Игорь Терехов встретился с мэром американского Далласа Эриком Джонсоном и выступил перед депутатами местного городского совета.
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- Категории: Мир, Политика, Украина, Харьков; Теги: новости Харькова, Олег Синегубов, сша;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 10:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов встретился с послом США в Украине Бриджит Бринк. Они обсуждали оперативную ситуацию на Харьковщине и дальнейшее сотрудничество.".