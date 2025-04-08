«Я был впечатлен» – мэр Харькова Терехов о поездке в США

Об итогах рабочей поездки мэра Харькова Игоря Терехова в город Даллас в США сообщили в горсовете.

Мэр рассказал, что провел ряд встреч, в частности, с мэром Эриком Джонсоном и депутатами горсовета Далласа. В частности, Терехов акцентировал внимание на разрушениях в украинских городах и вызовах, с которыми сталкиваются жители в условиях войны.

«Даллас был одним из первых американских городов, который принял резолюцию с осуждением вторжения рф в Украину. Приехав туда, я был впечатлен количеством украинских флагов, которые на своих домах вывесили местные жители в знак поддержки украинцев», — отметил Терехов.

Также он выступил в одном из университетов, встретился с украинской диаспорой, пообщался с представителями бизнеса, готовыми присоединиться к реализации послевоенных проектов в Харькове.

«Были проведены переговоры по проектам по восстановлению. В штате Техас, где находится Даллас, очень мощная экономика, поэтому мы будем привлекать инвесторов оттуда, чтобы восстанавливать наш город», — подчеркнул мэр.