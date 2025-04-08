Будем принимать решения по сносу — Терехов о последствиях массированных ударов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил об оперативной обстановке в Харькове, а также — масштабах разрушений, которые возникли в городе после массированных атак БпЛА.

«Сутки в Харькове начались более или менее спокойно, но вчера был слышен очень большой взрыв. Это было вечером, в пригороде Харькова. В самом Харькове не было «прилетов». Но если взять статистику, то она очень грустная, потому что за последние семь дней Харьков был под обстрелами в 41 раз. За это время пострадал 51 человек, к сожалению, среди которых семь детей. Как вы знаете, погибли, к сожалению, пять человек, среди которых девочка», — напомнил мэр Харькова.

Он отметил, что только в результате последнего обстрела Харькова (ударов «шахедов» по Новобаварскому району города) повреждены 37 домов, вылетело более тысячи окон.

Видео: нацмарафон «Єдині новини»

«Есть здания, которые, к сожалению, не подлежат восстановлению, и мы будем принимать решения по сносу», — сообщил мэр.

Обстрелы Харькова россиянами он назвал хаотическими. «Прилетает» по разным районам и центру города. Страдают в основном многоэтажные и частные дома, но также под атаку попадают и гражданские предприятия. По мнению городского головы, цель оккупантов все та же — запугать харьковчан таким террором.

«Я очень благодарен каждому харьковчанину, который, несмотря на все, сегодня находится в Харькове, работает и позволяет Харькову жить», — прокомментировал мэр.

Также Терехов сообщил, что в городе сейчас стабильная ситуация с энергоснабжением и продолжается отопительный сезон.

«Мы, как вы знаете, не отключили теплоснабжение, и поэтому сегодня в домах харьковчан относительно тепло. И будем ждать потепления, когда мы сможем отключить систему теплоснабжения», — пояснил городской голова Харькова.