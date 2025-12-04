Терехов встретился с послом Франции: как поддерживают Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов накануне, 3 декабря, провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Гаэлем Весьером и французской делегацией.

По данным Харьковского горсовета, в состав делегации, которая уже в пятый раз посетила город, вошли представители политикума, отраслей экономики и образования.

Стороны обсудили ситуацию в Харькове, последствия вражеской агрессии, вопросы энергетической безопасности, водоснабжения, подготовки к зиме, а также дальнейшее гуманитарное и проектное сотрудничество.

«Хочу еще раз поблагодарить за оборудование, которое Харьков получил от Франции во время войны. Это поддержка, которая была и остается важной для обеспечения жизнедеятельности города. Наши контакты с французскими городами и институтами – динамичны и результативны. Дети из Харькова, в частности, дети с инвалидностью, уже имели возможность отдохнуть во Франции, найти новых друзей, и это имеет огромное эмоциональное значение для многих семей. Мы хорошо осознаем, что сегодня главными приоритетами являются свет, тепло, вода и канализация, ведь все эти системы тесно взаимосвязаны, и рассчитываем, что Франция и дальше будет оказывать поддержку в этих направлениях», — отметил Игорь Терехов.

Гаэль Весьер подчеркнул, что Франция будет оставаться партнером Харькова. Посол подчеркнул, что его страна уже участвует в финансировании основных инфраструктурных проектов, в первую очередь в сферах энергетики и водоснабжения, а также совместно с французскими компаниями и финансовыми институтами работает над среднесрочными программами до 2027 года, которые предусматривают гуманитарную поддержку и техническую помощь Украине.

«Мы хорошо понимаем, что именно сейчас энергетика является приоритетом для Харькова. Вопросы света, тепла и воды тесно связаны, и мы уже финансируем несколько важных проектов в этой сфере. Франция намерена и дальше поддерживать ваш город — как через гуманитарные, так и через инвестиционные и инфраструктурные программы. Мы высоко ценим мужество харьковчан и будем и дальше с вами в эти непростые времена», — сказал Весьер.