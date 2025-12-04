Live

Терехов встретился с послом Франции: как поддерживают Харьков

Общество 15:11   04.12.2025
Виктория Яковенко
Терехов встретился с послом Франции: как поддерживают Харьков Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов накануне, 3 декабря, провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Гаэлем Весьером и французской делегацией.

По данным Харьковского горсовета, в состав делегации, которая уже в пятый раз посетила город, вошли представители политикума, отраслей экономики и образования.

Стороны обсудили ситуацию в Харькове, последствия вражеской агрессии, вопросы энергетической безопасности, водоснабжения, подготовки к зиме, а также дальнейшее гуманитарное и проектное сотрудничество.

«Хочу еще раз поблагодарить за оборудование, которое Харьков получил от Франции во время войны. Это поддержка, которая была и остается важной для обеспечения жизнедеятельности города. Наши контакты с французскими городами и институтами – динамичны и результативны. Дети из Харькова, в частности, дети с инвалидностью, уже имели возможность отдохнуть во Франции, найти новых друзей, и это имеет огромное эмоциональное значение для многих семей. Мы хорошо осознаем, что сегодня главными приоритетами являются свет, тепло, вода и канализация, ведь все эти системы тесно взаимосвязаны, и рассчитываем, что Франция и дальше будет оказывать поддержку в этих направлениях», — отметил Игорь Терехов.

Гаэль Весьер подчеркнул, что Франция будет оставаться партнером Харькова. Посол подчеркнул, что его страна уже участвует в финансировании основных инфраструктурных проектов, в первую очередь в сферах энергетики и водоснабжения, а также совместно с французскими компаниями и финансовыми институтами работает над среднесрочными программами до 2027 года, которые предусматривают гуманитарную поддержку и техническую помощь Украине.

«Мы хорошо понимаем, что именно сейчас энергетика является приоритетом для Харькова. Вопросы света, тепла и воды тесно связаны, и мы уже финансируем несколько важных проектов в этой сфере. Франция намерена и дальше поддерживать ваш город — как через гуманитарные, так и через инвестиционные и инфраструктурные программы. Мы высоко ценим мужество харьковчан и будем и дальше с вами в эти непростые времена», — сказал Весьер.

Терехов встретился с послом Франции
Фото: Харьковский горсовет
Терехов встретился с послом Франции
Фото: Харьковский горсовет

Читайте также: «Будет окружение Харькова»: сообщения от россиян прокомментировал Терехов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Русский язык больше не будут защищать в Украине: Верховная Рада приняла закон
Русский язык больше не будут защищать в Украине: Верховная Рада приняла закон
03.12.2025, 17:22
«Будет окружение Харькова»: сообщения от россиян прокомментировал Терехов
«Будет окружение Харькова»: сообщения от россиян прокомментировал Терехов
04.12.2025, 11:04
Новости Харькова – главное 4 декабря: фейки РФ, враг продвинулся в Волчанске
Новости Харькова – главное 4 декабря: фейки РФ, враг продвинулся в Волчанске
04.12.2025, 15:41
Атаковали ракетой: взрыв прогремел в Харькове 3 декабря (обновляется)
Атаковали ракетой: взрыв прогремел в Харькове 3 декабря (обновляется)
03.12.2025, 20:48
Мэр Харькова про бюджет 2026: «Как мы настаивали»
Мэр Харькова про бюджет 2026: «Как мы настаивали»
03.12.2025, 19:13
Помогли сбежать уклонисту от копов на «Барабашово»: НПУ вручила подозрения
Помогли сбежать уклонисту от копов на «Барабашово»: НПУ вручила подозрения
04.12.2025, 15:38

Новости по теме:

04.12.2025
«Дети должны иметь возможность забыть» – Терехов в Харькове на открытии центра
03.12.2025
«Есть предварительные договоренности» — Терехов о деньгах на подземный детсад
03.12.2025
Взрыв без тревоги в Харькове: под завалами нашли погибшего, двое пострадавших
03.12.2025
«Неординарные меры» — Терехов о том, бьют ли в Харькове скважины и что с водой
02.12.2025
Сколько жилых домов повредили россияне за ноябрь в Харькове, сообщил Терехов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Терехов встретился с послом Франции: как поддерживают Харьков», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2025 в 15:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов накануне, 3 декабря, провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Гаэлем Весьером и французской делегацией.".