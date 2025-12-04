Live

Терехов зустрівся з послом Франції: як підтримують Харків

Суспільство 15:11   04.12.2025
Вікторія Яковенко
Терехов зустрівся з послом Франції: як підтримують Харків Фото: Харківська міськрада

Мер Харкова Ігор Терехов напередодні, 3 грудня, провів робочу зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Гаелем Весьєром та французькою делегацією.

За даними Харківської міськради, до складу делегації, яка вже вп’яте відвідала місто, увійшли представники політикуму, галузей економіки та освіти.

Сторони обговорили ситуацію в Харкові, наслідки ворожої агресії, питання енергетичної безпеки, водопостачання, підготовки до зими, а також подальшу гуманітарну та проєктну співпрацю.

«Хочу ще раз подякувати за обладнання, яке Харків отримав від Франції впродовж війни. Це підтримка, що була й залишається критично важливою для забезпечення життєдіяльності міста. Наші контакти з французькими містами та інституціями – динамічні й результативні. Діти з Харкова, зокрема діти з інвалідністю, вже мали можливість відпочити у Франції, знайти нових друзів, і це має величезне емоційне значення для багатьох родин. Ми добре усвідомлюємо, що сьогодні головними пріоритетами є світло, тепло, вода та каналізація, адже всі ці системи тісно взаємопов’язані, і розраховуємо, що Франція й надалі надаватиме підтримку в цих напрямках», – зазначив Ігор Терехов.

Гаель Весьєр наголосив, що Франція залишатиметься партнером Харкова. Посол підкреслив, що його країна вже бере участь у фінансуванні основних інфраструктурних проєктів, передусім у сферах енергетики та водопостачання, а також спільно з французькими компаніями й фінансовими інституціями працює над середньостроковими програмами до 2027 року, які передбачають гуманітарну підтримку та технічну допомогу Україні.

«Ми добре розуміємо, що саме зараз енергетика є пріоритетом для Харкова. Питання світла, тепла і води тісно пов’язані, і ми вже фінансуємо кілька важливих проєктів у цій сфері. Франція має намір і надалі підтримувати ваше місто – як через гуманітарні, так і через інвестиційні та інфраструктурні програми. Ми високо цінуємо мужність харків’ян і будемо й надалі з вами в ці непрості часи», – сказав Весьєр.

Терехов встретился с послом Франции
Фото: Харківська міськрада
Терехов встретился с послом Франции
Фото: Харківська міськрада

Читайте також: “Буде оточення Харкова”: повідомлення від росіян прокоментував Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Допомогли втекти ухилянту від копів на «Барабашово»: НПУ вручила підозри
Допомогли втекти ухилянту від копів на «Барабашово»: НПУ вручила підозри
04.12.2025, 15:38
Сучасні тренди кухонної техніки — дизайн, функції та смарт-можливості
Сучасні тренди кухонної техніки — дизайн, функції та смарт-можливості
04.12.2025, 13:28
В платіжках за світло неправильні показники? Харків’янам пояснили, що робити
В платіжках за світло неправильні показники? Харків’янам пояснили, що робити
04.12.2025, 14:36
Графік відключення світла, НАБУ й лабубу. Популярні запити Google у 2025-му
Графік відключення світла, НАБУ й лабубу. Популярні запити Google у 2025-му
04.12.2025, 13:46
“Буде оточення Харкова”: повідомлення від росіян прокоментував Терехов
“Буде оточення Харкова”: повідомлення від росіян прокоментував Терехов
04.12.2025, 11:04
Терехов зустрівся з послом Франції: як підтримують Харків
Терехов зустрівся з послом Франції: як підтримують Харків
04.12.2025, 15:11

Новини за темою:

04.12.2025
“Діти повинні мати можливість забути” – Терехов у Харкові на відкритті центру
03.12.2025
«Є попередні домовленості» – Терехов про гроші на підземний дитсадок
03.12.2025
Вибух без тривоги у Харкові: під завалами знайшли загиблого, двоє постраждалих
03.12.2025
“Неординарні заходи” – мер про те, що в Харкові з водою, чи б’ють свердловини
02.12.2025
Скільки житлових будинків пошкодила РФ у листопаді у Харкові, розповів Терехов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Терехов зустрівся з послом Франції: як підтримують Харків», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2025 в 15:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов напередодні, 3 грудня, провів робочу зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Гаелем Весьєром та французькою делегацією.".