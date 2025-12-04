Терехов зустрівся з послом Франції: як підтримують Харків

Мер Харкова Ігор Терехов напередодні, 3 грудня, провів робочу зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Гаелем Весьєром та французькою делегацією.

За даними Харківської міськради, до складу делегації, яка вже вп’яте відвідала місто, увійшли представники політикуму, галузей економіки та освіти.

Сторони обговорили ситуацію в Харкові, наслідки ворожої агресії, питання енергетичної безпеки, водопостачання, підготовки до зими, а також подальшу гуманітарну та проєктну співпрацю.

«Хочу ще раз подякувати за обладнання, яке Харків отримав від Франції впродовж війни. Це підтримка, що була й залишається критично важливою для забезпечення життєдіяльності міста. Наші контакти з французькими містами та інституціями – динамічні й результативні. Діти з Харкова, зокрема діти з інвалідністю, вже мали можливість відпочити у Франції, знайти нових друзів, і це має величезне емоційне значення для багатьох родин. Ми добре усвідомлюємо, що сьогодні головними пріоритетами є світло, тепло, вода та каналізація, адже всі ці системи тісно взаємопов’язані, і розраховуємо, що Франція й надалі надаватиме підтримку в цих напрямках», – зазначив Ігор Терехов.

Гаель Весьєр наголосив, що Франція залишатиметься партнером Харкова. Посол підкреслив, що його країна вже бере участь у фінансуванні основних інфраструктурних проєктів, передусім у сферах енергетики та водопостачання, а також спільно з французькими компаніями й фінансовими інституціями працює над середньостроковими програмами до 2027 року, які передбачають гуманітарну підтримку та технічну допомогу Україні.

«Ми добре розуміємо, що саме зараз енергетика є пріоритетом для Харкова. Питання світла, тепла і води тісно пов’язані, і ми вже фінансуємо кілька важливих проєктів у цій сфері. Франція має намір і надалі підтримувати ваше місто – як через гуманітарні, так і через інвестиційні та інфраструктурні програми. Ми високо цінуємо мужність харків’ян і будемо й надалі з вами в ці непрості часи», – сказав Весьєр.