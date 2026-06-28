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Фейковий ЖК: у компанії забрали землю в Харкові вартістю 130 млн грн

Суспільство 14:59   28.06.2026
Олена Нагорна
Фейковий ЖК: у компанії забрали землю в Харкові вартістю 130 млн грн

У Харкові прокурори домоглися судового рішення, яке зобов’язує підприємство звільнити ділянку площею майже 3,7 га у Київському районі. Вартість цієї землі оцінюють у понад 130 мільйонів гривень.

За даними слідства, у 2021 році товариство з обмеженою відповідальністю звернулося до міської ради, щоб отримати дозвіл на розробку технічної документації для поділу цієї ділянки під будівництво житлового комплексу, повідомили в обласній прокуратурі.

Приводом для передачі землі стало те, що на ній нібито розташовані нежитлові будівлі, які належать фірмі. Право власності на ці «споруди» ТОВ оформило у Держреєстрі речових прав ще у 2017 році на підставі договору купівлі-продажу та реєстраційного посвідчення КП «Харківське БТІ», датованого нібито 2002 роком.

Проте прокурорська перевірка виявила, що будівель на ділянці насправді ніколи не було. Супутникові знімки показали, що єдиний об’єкт з’явився на цій землі лише у лютому 2022 року. Фактичний огляд зафіксував, що «нерухомість» — це просто складені один на один бетонні блоки у формі літери «Г», які навіть не скріплені між собою. Крім того, офіційна інформація БТІ підтвердила, що вказане реєстраційне посвідчення у 2002 році підприємству взагалі не видавалося.

З огляду на те, що ділянка під будівництво не відводилася, а документи виявилися фіктивними, прокурори звернулися з позовом до суду. Господарський суд зобов’язав ТОВ звільнити спірну землю, знести самочинну конструкцію та привести ділянку у придатний для використання стан.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, раніше за аналогічною схемою з бетонними блоками прокурори повернули громаді землю вартістю понад 26,5 мільйона гривень поблизу Журавлівського гідропарку.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2026 в 14:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові прокурори домоглися судового рішення, яке зобов’язує підприємство звільнити ділянку площею майже 3,7 га у Київському районі.".