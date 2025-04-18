Удар по жилому району Харькова: россияне врут про военный объект — ЦПД
Россияне с самого утра 18 апреля, после удара тремя «Искандерами» по Харькову, завели «любимую песню» про якобы военные цели, которые поразили.
«Пропаганда рф продолжает врать, будто минувшей ночью в Харькове ракетным ударом российские военные уничтожили «военный объект», — сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО. — В действительности, как свидетельствует информация ГСЧС Украины, россияне нанесли ракетный удар по жилому кварталу и гражданскому предприятию. По последним данным, один гражданский человек погиб, по меньшей мере 57 пострадали, в том числе пятеро детей».
В ЦПД подчеркнули: «Россия придерживается откровенно террористической тактики, почти ежедневно нанося удары по украинским городам, что приводит к большому количеству жертв среди гражданских. Террор против мирных людей ru-пропаганда постоянно пытается оправдать распространением лжи о якобы пораженных «военных целях». Именно так россия действовала после ударов по Кривому Рогу, Сумам, Днепру и другим украинским городам».
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Напомним, Харьков около 05:09 утра оказался под российской ракетной атакой. Мэр города сообщил об ударе тремя ракетами. Один из «прилетов» — по многоэтажному дому в Основянском районе. Под завалами могут быть люди. Известно о 60 пострадавших и погибшем. Харьковская областная прокуратура сообщила, что для удара использовали три «Искандера», один из них взорвался в воздухе возле многоэтажки. «В ходе осмотра уже установлено, что подрыв ракеты произошел в воздухе с целью максимального поражения гражданских объектов», — подчеркнул спикер прокуратуры. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что также удар пришелся по гражданскому предприятию, производство которого никак не связано с военной промышленностью. Там тяжело ранены сотрудники.
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- Категории: Политика, Происшествия, Харьков; Теги: Искандеры, ложь, новости Харькова, пропаганда, ракетний удар, Центр противодействия дезинформации;
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 09:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне с самого утра 18 апреля, после удара тремя «Искандерами» по Харькову, завели «любимую песню» про якобы военные цели, которые поразили".