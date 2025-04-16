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Будет давление на Липцы и постоянный террор Харькова — Коваленко о планах РФ

Фронт 10:39   16.04.2025
Оксана Горун
Будет давление на Липцы и постоянный террор Харькова — Коваленко о планах РФ Скриншот

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что в ближайшие месяцы россияне будут стремиться показать, что еще что-то могут. Давление будет и на Харьковщине.

«Заранее предупреждаю, у россиян будет несколько сценариев, по которым они будут пытаться отвлекать наше внимание и создавать представление о том, что они имеют достаточный потенциал для наступательных действий, — сказал Коваленко в обзоре на Oboz.ua. — Они будут увеличивать и террор против гражданского населения. Будьте осторожны в этом плане. И имейте критическое мышление в вопросах того, на что действительно россияне будут пытаться воздействовать такими ударами. Соответствующее давление будет происходить, конечно, с учетом всех их планов и в Харьковской области. Особенно Волчанское направление, район Липцев. Постоянный террор города Харькова, особенно дронами-камикадзе «Шахед-136″ и другими средствами поражения».

Видео: Oboz.ua

Анализируя нынешнюю ситуацию на фронте на Харьковщине, Коваленко отметил, что здесь у россиян осталась одна из немногих возможностей атаковать, применяя бронированную технику. Хотя даже 1-я танковая армия ВС РФ уже существенно истощилась.

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«Сейчас это и в помине даже не танковая армия. Количество, штатная комплектация боевой бронированной техники, особенно ОБТ (основных боевых танков), там значительно уменьшилось. У россиян есть серьезные проблемы с комплектацией почти каждого подразделения. То есть, если мы говорим о Лимано-Купьянской оси, то я скажу так: в ближайшее время вся активизация и продвижение россиян тут происходят именно за счет 1-й танковой армии. Потому что никакая другая группа войск в составе российских оккупационных войск не имеет такого формирования как ТА – танковая армия. То есть даже с учетом ее истощения, даже с учетом ее потерь, она все равно имеет большее количество механизированных компонентов, чем группа войск «Днепр», чем группа войск «Восток», например. Все это влияет на то, что у россиян именно здесь есть возможность чаще использовать механизированные колонны, механизированные эдакие ударные группы для продвижения вглубь территории Украины, для штурмовых действий, именно в пределах штурмовых действий», — считает обозреватель.

Видео: Oboz.ua

По оценке Коваленко, на Лимано-Купянском направлении бронированную технику армия РФ сможет применять еще ближайшие два-три месяца. В целом же на фронте основной ударной силой будет пехота.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 10:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что в ближайшие месяцы давление будет на Харьковщине".