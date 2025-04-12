Что Путину нужно от Харькова, удается ли запугать горожан «Шахедами»: обзор

«Наступление началось» – что имел в виду Сырский. «Шахеды» не впечатляют: Терехов заявил, что в Харьков возвращаются люди. Превратить Харьков в райцентр или отомстить за «Новороссию» – в чем цель врага. Главные события войны в Харьковской области за неделю – в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

Данные Генштаба ВСУ за прошедшую неделю определенным образом противоречат оценке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В интервью, аргументируя, что «наступление началось», Сырский сказал: «Наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника по всем основным направлениям». Но сверхбольших показателей количества атак врага в Харьковской области в сводках Генштаба ВСУ в течение недели не было. Ни разу количество боев на одном направлении за сутки не превысило десятка. Тем не менее, некоторые изменения линии фронта аналитики зафиксировали. На обновленной карте DeepState обозначили продвижение оккупантов на правом берегу Оскола – вблизи сел Западное и Каменка. В случае с Западным россияне восстановили свое положение, потерявшее после контратак ВСУ, отметил аналитик группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. В то же время, Институт изучения войны со ссылкой на российские источники информировал, что Силы обороны проводят контратаки.

Наступление или «демонстрация возможностей»

Началось ли наступление на Харьковщине и является ли оно наступлением на Харьков. Эти вопросы стали ключевыми в экспертной среде на этой неделе. Спровоцировало дискуссию заявление Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Пока по сети ширились панические сообщения, военные аналитики один за другим заявляли: ничего похожего на подготовку масштабного наступления на Харьков нет вообще. О ситуации по всем направлениям фронта в Харьковской области на этом фоне проинформировали в областной военной администрации.

Запугать, превратить в райцентр, отомстить за «Новороссию»

Захватить Харьков в обозримой перспективе оккупантам не светит. От фейкового референдума с последующим вписанием в российскую конституцию регион спасло Харьковское контрнаступление в 2022-м. Поэтому вопрос передачи Харьковщины под контроль РФ не фигурирует ни на каких переговорах и даже в откровениях спецпосланника Трампа Стива Виткоффа. Так что же Путин хочет от Харькова. В чем смысл не только «наступления 3.0», но и массированного «Шахедного» террора последних недель? Одна из версий – снизить статус города, считает украинский журналист Виталий Портников. К версии обезлюдения как цели захватчиков склоняется также мэр Харькова Игорь Терехов. Он не раз повторял: враг хочет запугать харьковчан и заставить их уехать. Однако это откровенно не работает. В конце концов, когда речь идет о логике диктатора, нельзя исключать личностные и эмоциональные мотивы его решений. В случае Харькова – это может быть месть городу, неоднократно не встретившему захватчиков с цветами, высказался в интервью МГ «Объектив» бывший первый заместитель начальника ХОВА Александр Скакун.