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ГШ: на Купянском направлении РФ атаковала один раз, на Харьковском – затишье

Общество 16:09   12.04.2025
Виктория Яковенко
ГШ: на Купянском направлении РФ атаковала один раз, на Харьковском – затишье Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Купянском и Харьковском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Купянском направлении оккупанты один раз атаковали позиции Сил обороны в районе Загрызово.

«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Наши воины принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. На данный момент произошло 58 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2025 в 16:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Купянском и Харьковском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".