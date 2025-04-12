ГШ: на Купянском направлении РФ атаковала один раз, на Харьковском – затишье

О ситуации на Купянском и Харьковском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Купянском направлении оккупанты один раз атаковали позиции Сил обороны в районе Загрызово.

«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Наши воины принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. На данный момент произошло 58 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.