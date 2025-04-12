ОТГ «Харьков»: 11 КАБов сбросили оккупанты, РФ потеряла 90 военных за сутки

За прошедшие сутки ВС РФ нанесли четыре авиаудара с применением 11 КАБов, задействовали 130 дронов-камикадзе, также совершили 717 обстрелов позиций защитников Украины, сообщили в ОТГ «Харьков».

СОУ успешно отбили три попытки врага прорвать оборонительные рубежи украинских воинов в районах населенных пунктов Каменка и Западное.

За сутки враг потерял 90 человек, из них 37 – безвозвратными.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 112 единиц вооружения и военной техники, из них семь артиллерийских систем, противотанковое средство, реактивную систему залпового огня, 11 автомобилей, девять единиц спецтехники и 82 БпЛА.

Уничтожено: 85 укрытий для личного состава, три места хранения боеприпасов и место хранения ГСМ.