Авиаудары и десять атак: утренние данные Генштаба ВСУ о Харьковщине
За прошедшие сутки враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Карасевка, Дуванка и Купянск в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Харьковском направлении противник за прошедшие сутки трижды проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка и Западное.
На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия ВС РФ недалеко от Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызово.
«В целом, за прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 101 авиаудар, сбросив 183 управляемых бомбы. Кроме этого, совершил более 6400 обстрелов, из них 215 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2789 дронов-камикадзе», — отметили в Генштабе.
Читайте также: ISW: враг продвинулся на Купянщине, успех РФ в Волчанске не подтверждают
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Авиаудары и десять атак: утренние данные Генштаба ВСУ о Харьковщине»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 апреля 2025 в 08:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Карасевка, Дуванка и Купянск в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".