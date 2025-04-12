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Авиаудары и десять атак: утренние данные Генштаба ВСУ о Харьковщине

Фронт 08:08   12.04.2025
Виктория Яковенко
Авиаудары и десять атак: утренние данные Генштаба ВСУ о Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Карасевка, Дуванка и Купянск в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении противник за прошедшие сутки трижды проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка и Западное.

На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия ВС РФ недалеко от Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызово.

«В целом, за прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 101 авиаудар, сбросив 183 управляемых бомбы. Кроме этого, совершил более 6400 обстрелов, из них 215 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2789 дронов-камикадзе», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2025 в 08:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Карасевка, Дуванка и Купянск в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".