Авиаудары и десять атак: утренние данные Генштаба ВСУ о Харьковщине

За прошедшие сутки враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Карасевка, Дуванка и Купянск в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении противник за прошедшие сутки трижды проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка и Западное.

На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия ВС РФ недалеко от Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызово.

«В целом, за прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 101 авиаудар, сбросив 183 управляемых бомбы. Кроме этого, совершил более 6400 обстрелов, из них 215 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2789 дронов-камикадзе», — отметили в Генштабе.