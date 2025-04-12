ISW: враг продвинулся на Купянщине, успех РФ в Волчанске не подтверждают

Институт изучения войны (ISW) сообщил о ситуации на Купянском и Харьковском направлениях.

По данным аналитиков, геолокационные кадры, опубликованные 11 апреля, показывают: оккупанты проводят атаку при поддержке четырех бронемашин и это указывает на то, что войска РФ недавно продвинулись к северу от Степовой Новоселовки (юго-восточнее Купянска).

В то же время, в ISW не подтверждают информацию россиян о том, что их войска продвинулись в Кондрашовку.

«Украинская группа войск «Хортица» сообщила 11 апреля, что российские войска провели усиленную механизированную атаку численностью к взводу, состоящую из четырех бронемашин в направлении Петропавловки, и что украинские войска уничтожили все машины. Группа войск «Хортица» также сообщила, что российские войска провели, по крайней мере, сокращенную механизированную атаку численностью в роту в неуказанном районе в направлении Купянска 10 апреля, и что украинские войска уничтожили восемь БМП и повредили одну БМП», — пишут аналитики.

На Харьковском направлении успехов у оккупантов нет, отметили аналитики. Они не подтверждают заявление российского военного блогера о том, что ВС РФ продвигаются на восточную окраину Волчанск.

«Представитель действующей на Харьковском направлении украинской бригады сообщил 11 апреля, что российские войска в основном наносят пехотные удары в этом районе, хотя иногда они используют в своих атаках гражданские транспортные средства. Представитель также отметил, что многие российские военнослужащие являются контрактниками с минимальной подготовкой, в том числе некоторые — бывшие заключенные», — добавили в ISW.