Live
  • Сб 12.04.2025
  • Харьков  +4°С
  • USD 41.4
  • EUR 45.84

ISW: враг продвинулся на Купянщине, успех РФ в Волчанске не подтверждают

Фронт 07:26   12.04.2025
Виктория Яковенко
ISW: враг продвинулся на Купянщине, успех РФ в Волчанске не подтверждают Карта ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщил о ситуации на Купянском и Харьковском направлениях.

По данным аналитиков, геолокационные кадры, опубликованные 11 апреля, показывают: оккупанты проводят атаку при поддержке четырех бронемашин и это указывает на то, что войска РФ недавно продвинулись к северу от Степовой Новоселовки (юго-восточнее Купянска).

В то же время, в ISW не подтверждают информацию россиян о том, что их войска продвинулись в Кондрашовку.

«Украинская группа войск «Хортица» сообщила 11 апреля, что российские войска провели усиленную механизированную атаку численностью к взводу, состоящую из четырех бронемашин в направлении Петропавловки, и что украинские войска уничтожили все машины. Группа войск «Хортица» также сообщила, что российские войска провели, по крайней мере, сокращенную механизированную атаку численностью в роту в неуказанном районе в направлении Купянска 10 апреля, и что украинские войска уничтожили восемь БМП и повредили одну БМП», — пишут аналитики.

На Харьковском направлении успехов у оккупантов нет, отметили аналитики. Они не подтверждают заявление российского военного блогера о том, что ВС РФ продвигаются на восточную окраину Волчанск.

«Представитель действующей на Харьковском направлении украинской бригады сообщил 11 апреля, что российские войска в основном наносят пехотные удары в этом районе, хотя иногда они используют в своих атаках гражданские транспортные средства. Представитель также отметил, что многие российские военнослужащие являются контрактниками с минимальной подготовкой, в том числе некоторые — бывшие заключенные», — добавили в ISW.

Читайте также: «Наступление началось»: масштаб угрозы для Харьковщины оценил Коваленко

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове – три удара БпЛА «Шахед»: где «прилетело», есть пострадавший
В Харькове – три удара БпЛА «Шахед»: где «прилетело», есть пострадавший
12.04.2025, 06:20
Новости Харькова – главное за 12 апреля: ударили «Шахеды», КАБ по Слатино
Новости Харькова – главное за 12 апреля: ударили «Шахеды», КАБ по Слатино
12.04.2025, 08:11
Сегодня 12 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 апреля: какой праздник и день в истории
12.04.2025, 06:00
С понедельника трамваи три дня не будут ходить в одном из районов Харькова
С понедельника трамваи три дня не будут ходить в одном из районов Харькова
11.04.2025, 17:55
ISW: враг продвинулся на Купянщине, успех РФ в Волчанске не подтверждают
ISW: враг продвинулся на Купянщине, успех РФ в Волчанске не подтверждают
12.04.2025, 07:26
«Шахеды» ударили по Харькову, КАБами забросали область: ОВА о последствиях
«Шахеды» ударили по Харькову, КАБами забросали область: ОВА о последствиях
12.04.2025, 08:41

Новости по теме:

07:24
Обзор ISW: россияне ищут слабые места в украинской обороне на Харьковщине
07:44
ISW: у россиян есть продвижение в приграничье на Харьковщине
07:24
ISW: войска РФ на Харьковщине штурмуют на бронетехнике, но не продвигаются
08:03
У Сил обороны есть успехи на Боровском направлении: данные ISW
12:01
Украинские защитники имеют успех на Купянском направлении: информация ISW

Вы читали новость: «ISW: враг продвинулся на Купянщине, успех РФ в Волчанске не подтверждают»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2025 в 07:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил о ситуации на Купянском и Харьковском направлениях.".