Live
  • Пт 11.04.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.4
  • EUR 45.84

«Наступление началось»: масштаб угрозы для Харьковщины оценил Коваленко 📹

Фронт 10:47   11.04.2025
Оксана Горун
«Наступление началось»: масштаб угрозы для Харьковщины оценил Коваленко 📹 Скриншот

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал, что может дать россиянам очередная активизация боев на территории Харьковщины.

«Угрозы для Сумской и Харьковской области из Курской и Белгородской могут быть только тактического уровня. То есть какого-то большого прорыва на Сумы или Харьков сейчас не нужно ожидать от российских оккупантов. Они будут действовать в тактической приграничной зоне, на тактическом уровне, диверсионными разведывательными группами, небольшими группами, и их цель – это не оккупация всей области. Это, в первую очередь, демонстрация таких возможностей еще продолжать боевые действия. Мол, «мы это можем», «мы пойдем на Сумы», «мы пойдем на Харьков», «договаривайтесь с нами на наших условиях, как можно скорее». То есть основная цель всех этих реверансов, которые сейчас мы можем с вами наблюдать, она как раз и в этом: убедить наших партнеров и не очень надежных партнеров (типа США), так и непосредственно украинцев в том, что якобы они могут до бесконечности наступать. Нет. Мы понимаем, что нет», — заявил Коваленко в обзоре 11 апреля на Oboz.ua.

Видео: Oboz.ua

При этом он отметил, что россияне будут продолжать попытки активизации фронта, используя большой человеческий ресурс.

Читайте также: Превратить Харьков в районный центр — Портников о логике врага

«Они будут за это большую цену платить. Ибо уже сейчас на один квадратный километр захваченной площади они тратят 366 в среднем своих оккупантов. То есть 3,5 роты. Надолго ли их хватит? Нет, не надолго. Но они будут это делать. И даже я не исключаю, что мобилизацию объявят», — предположил обозреватель.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью о том, что наступление на Харьковщину уже началось. Следом государственным борцам с дезинформацией и официальным лицам срочно пришлось гасить панические настроения, которые возникли в связи с этой фразой Сырского. Как это происходило — в обзоре «Объектива».

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Наступление началось»: масштаб угрозы для Харьковщины оценил Коваленко 📹
«Наступление началось»: масштаб угрозы для Харьковщины оценил Коваленко 📹
11.04.2025, 10:47
Новости Харькова — главное за 11 апреля: ночная бомбардировка Купянска, фронт
Новости Харькова — главное за 11 апреля: ночная бомбардировка Купянска, фронт
11.04.2025, 09:57
Сегодня 11 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 11 апреля: какой праздник и день в истории
11.04.2025, 06:00
Землю вокруг Григоровского бора в Харькове вспахали: зачем (фото)
Землю вокруг Григоровского бора в Харькове вспахали: зачем (фото)
11.04.2025, 10:27
Прогноз погоды на 11 апреля в Харькове и области: днем ​​дождь, до 10 тепла
Прогноз погоды на 11 апреля в Харькове и области: днем ​​дождь, до 10 тепла
10.04.2025, 20:06
Копы Харьковщины запретили мужу контактировать с женой трое суток: почему
Копы Харьковщины запретили мужу контактировать с женой трое суток: почему
11.04.2025, 11:13

Новости по теме:

08:19
Авиаудары по северу Харьковщины и девять боев — Генштаб ВСУ про сутки
07:24
Обзор ISW: россияне ищут слабые места в украинской обороне на Харьковщине
10:22
Наступление: на Харьковщине создали эшелонированную оборону — Центр стратком
08:17
Атак на Харьковском направлении стало больше, чем на Купянском — Генштаб
07:44
ISW: у россиян есть продвижение в приграничье на Харьковщине

Вы читали новость: ««Наступление началось»: масштаб угрозы для Харьковщины оценил Коваленко 📹»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 10:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал, что может дать россиянам очередная активизация боев на территории Харьковщины".