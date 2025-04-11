«Наступление началось»: масштаб угрозы для Харьковщины оценил Коваленко 📹

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал, что может дать россиянам очередная активизация боев на территории Харьковщины.

«Угрозы для Сумской и Харьковской области из Курской и Белгородской могут быть только тактического уровня. То есть какого-то большого прорыва на Сумы или Харьков сейчас не нужно ожидать от российских оккупантов. Они будут действовать в тактической приграничной зоне, на тактическом уровне, диверсионными разведывательными группами, небольшими группами, и их цель – это не оккупация всей области. Это, в первую очередь, демонстрация таких возможностей еще продолжать боевые действия. Мол, «мы это можем», «мы пойдем на Сумы», «мы пойдем на Харьков», «договаривайтесь с нами на наших условиях, как можно скорее». То есть основная цель всех этих реверансов, которые сейчас мы можем с вами наблюдать, она как раз и в этом: убедить наших партнеров и не очень надежных партнеров (типа США), так и непосредственно украинцев в том, что якобы они могут до бесконечности наступать. Нет. Мы понимаем, что нет», — заявил Коваленко в обзоре 11 апреля на Oboz.ua.

Видео: Oboz.ua

При этом он отметил, что россияне будут продолжать попытки активизации фронта, используя большой человеческий ресурс.

«Они будут за это большую цену платить. Ибо уже сейчас на один квадратный километр захваченной площади они тратят 366 в среднем своих оккупантов. То есть 3,5 роты. Надолго ли их хватит? Нет, не надолго. Но они будут это делать. И даже я не исключаю, что мобилизацию объявят», — предположил обозреватель.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью о том, что наступление на Харьковщину уже началось. Следом государственным борцам с дезинформацией и официальным лицам срочно пришлось гасить панические настроения, которые возникли в связи с этой фразой Сырского. Как это происходило — в обзоре «Объектива».