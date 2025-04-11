«Наступление началось»: масштаб угрозы для Харьковщины оценил Коваленко 📹
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал, что может дать россиянам очередная активизация боев на территории Харьковщины.
«Угрозы для Сумской и Харьковской области из Курской и Белгородской могут быть только тактического уровня. То есть какого-то большого прорыва на Сумы или Харьков сейчас не нужно ожидать от российских оккупантов. Они будут действовать в тактической приграничной зоне, на тактическом уровне, диверсионными разведывательными группами, небольшими группами, и их цель – это не оккупация всей области. Это, в первую очередь, демонстрация таких возможностей еще продолжать боевые действия. Мол, «мы это можем», «мы пойдем на Сумы», «мы пойдем на Харьков», «договаривайтесь с нами на наших условиях, как можно скорее». То есть основная цель всех этих реверансов, которые сейчас мы можем с вами наблюдать, она как раз и в этом: убедить наших партнеров и не очень надежных партнеров (типа США), так и непосредственно украинцев в том, что якобы они могут до бесконечности наступать. Нет. Мы понимаем, что нет», — заявил Коваленко в обзоре 11 апреля на Oboz.ua.
Видео: Oboz.ua
При этом он отметил, что россияне будут продолжать попытки активизации фронта, используя большой человеческий ресурс.
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«Они будут за это большую цену платить. Ибо уже сейчас на один квадратный километр захваченной площади они тратят 366 в среднем своих оккупантов. То есть 3,5 роты. Надолго ли их хватит? Нет, не надолго. Но они будут это делать. И даже я не исключаю, что мобилизацию объявят», — предположил обозреватель.
Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью о том, что наступление на Харьковщину уже началось. Следом государственным борцам с дезинформацией и официальным лицам срочно пришлось гасить панические настроения, которые возникли в связи с этой фразой Сырского. Как это происходило — в обзоре «Объектива».
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, коваленко, наступ, наступление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 10:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал, что может дать россиянам очередная активизация боев на территории Харьковщины".