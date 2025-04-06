Враг продвинулся на Харьковщине — карта DeepState

Аналитики проекта «DeepState» ночью 6 апреля обновили карту фронта в Харьковской области.

На обновленных картах боевых действий видно, что противник смог продвинуться на Купянщине. В частностт, имел успех возле села Каменка, которое находится в Двуречанской громаде.

Отметим, что Каменка находится на правом берегу реки Оскол. Село разрезает балка Яр Каменный.

Кроме того, в DeepState сообщают о продвижении ВС РФ вблизи Новолюбовки в Луганской области.

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) информировал: ВС РФ продвинулись северо-западнее Новолюбовки (в Луганской области возле админграниц с Харьковской и Донецкой) и, вероятно, захватили саму Новолюбовку. Также в ISW отмечали, что оккупанты продвинулись через реку Жеребец еще в начале января и постепенно расширили плацдарм. Теперь они могут начать дальнейшее наступление.