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Враг продвинулся на Харьковщине — карта DeepState

Фронт 07:00   06.04.2025
Виктория Яковенко
Враг продвинулся на Харьковщине — карта DeepState Фото: DeepState

Аналитики проекта «DeepState» ночью 6 апреля обновили карту фронта в Харьковской области.

На обновленных картах боевых действий видно, что противник смог продвинуться на Купянщине. В частностт, имел успех возле села Каменка, которое находится в Двуречанской громаде.

продвижение врага на Купянщине
Карта DeepState по состоянию на 5 апреля
продвижение врага на Купянщине
Карта DeepState по состоянию на 4 апреля

Отметим, что Каменка находится на правом берегу реки Оскол. Село разрезает балка Яр Каменный.

Кроме того, в DeepState сообщают о продвижении ВС РФ вблизи Новолюбовки в Луганской области.

продвижение врага на Луганщине
Карта DeepState

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) информировал: ВС РФ продвинулись северо-западнее Новолюбовки (в Луганской области возле админграниц с Харьковской и Донецкой) и, вероятно, захватили саму Новолюбовку. Также в ISW отмечали, что оккупанты продвинулись через реку Жеребец еще в начале января и постепенно расширили плацдарм. Теперь они могут начать дальнейшее наступление.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2025 в 07:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики проекта «DeepState» ночью 6 апреля обновили карту фронта в Харьковской области.".