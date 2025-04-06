Враг продвинулся на Харьковщине — карта DeepState
Аналитики проекта «DeepState» ночью 6 апреля обновили карту фронта в Харьковской области.
На обновленных картах боевых действий видно, что противник смог продвинуться на Купянщине. В частностт, имел успех возле села Каменка, которое находится в Двуречанской громаде.
Отметим, что Каменка находится на правом берегу реки Оскол. Село разрезает балка Яр Каменный.
Кроме того, в DeepState сообщают о продвижении ВС РФ вблизи Новолюбовки в Луганской области.
Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) информировал: ВС РФ продвинулись северо-западнее Новолюбовки (в Луганской области возле админграниц с Харьковской и Донецкой) и, вероятно, захватили саму Новолюбовку. Также в ISW отмечали, что оккупанты продвинулись через реку Жеребец еще в начале января и постепенно расширили плацдарм. Теперь они могут начать дальнейшее наступление.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: DeepState, аналитики, продвижение, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2025 в 07:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики проекта «DeepState» ночью 6 апреля обновили карту фронта в Харьковской области.".