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КАБ попал в многоэтажку в Купянске: есть пострадавшие, пожар (фото)

Происшествия 07:31   06.04.2025
Виктория Яковенко
КАБ попал в многоэтажку в Купянске: есть пострадавшие, пожар (фото) Фото: Олег Синегубов

Утром около 06:00 глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в городе Купянск на Харьковщине.

Дополнено в 07:31. В Купянске КАБ попал в девятый этаж многоквартирного дома. Из-за обстрела пострадали 67-летний мужчина и 78-летняя женщина. Как уточнил глава ХОВА Олег Синегубов, в результате прилета авиабомбы загорелись балконы со второго по седьмой этаж, а также четыре квартиры.

«Пожар бушевал на площади 100 м. кв. Частично поврежден данный дом и поврежден остекление окон в трех многоквартирных домах», — добавил Синегубов.

удар по Купянску
Фото: Олег Синегубов
удар по Купянску
Фото: Олег Синегубов
удар по Купянску
Фото: Олег Синегубов

06:10. По данным главы ХОВА, КАБ попал в многоэтажное здание.

«Информация о пострадавших уточняется», — написал Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2025 в 07:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром около 06:00 глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в городе Купянск на Харьковщине.".