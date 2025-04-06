КАБ попал в многоэтажку в Купянске: есть пострадавшие, пожар (фото)
Фото: Олег Синегубов
Утром около 06:00 глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в городе Купянск на Харьковщине.
Дополнено в 07:31. В Купянске КАБ попал в девятый этаж многоквартирного дома. Из-за обстрела пострадали 67-летний мужчина и 78-летняя женщина. Как уточнил глава ХОВА Олег Синегубов, в результате прилета авиабомбы загорелись балконы со второго по седьмой этаж, а также четыре квартиры.
«Пожар бушевал на площади 100 м. кв. Частично поврежден данный дом и поврежден остекление окон в трех многоквартирных домах», — добавил Синегубов.
06:10. По данным главы ХОВА, КАБ попал в многоэтажное здание.
«Информация о пострадавших уточняется», — написал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, многоэтажка, Олег Синегубов, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2025 в 07:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром около 06:00 глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в городе Купянск на Харьковщине.".