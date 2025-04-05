Харьков пережил неделю террора, Купянск — 4500 обстрелов: обзор фронта

Неделя «шахедного террора» в Харькове. Россия испытывает на городе новую тактику. В ХОВА заявляют, что воздушные рубежи надежно защищены ПВО. Купянск обстреляли 4500 раз за месяц. Жители Боровой рассказывают об ужасах. О главных событиях войны в Харьковской области за неделю — в обзоре МГ «Объектив».

На этой неделе Генштаб ВСУ впервые за долгое время сообщил о бое в Липцах. Информация попала в утреннюю сводку 2 апреля. Впоследствии в 92-й штурмовой бригаде объяснили: враг пытался штурмовать незначительным количеством пехоты и не достиг никаких результатов. Институт изучения войны также опроверг заявления российских Z-блогеров о каких-то успехах на этом участке фронта. Аналитики проекта DeepState отметили продвижение россиян на правом берегу реки Оскол к северу от Купянска — вблизи села Кондрашовка. Изменения на карту внесли 31 марта.

Почти одновременно в Институте изучения войны предупредили об опасности на другом участке фронта — на Боровском направлении. Там оккупантам удалось продвинуться на территории Донецкой и Луганской областей вблизи админграниц с Харьковщиной. Это движение может быть угрожающим как с точки зрения наступления захватчиков на Лиман в Донецкой области, так и на Боровую на Харьковщине. На сообщение уже отреагировали защитники, которые воюют на Боровском направлении. Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщил, что бригада видит накопление врага. Впрочем, добавил: «Не думаю, что и в этот раз у них что-то здесь получится».

НОВУЮ ТАКТИКУ ТЕРРОРА ИСПЫТЫВАЮТ НА ХАРЬКОВЕ

Харьков пережил неделю массированных налетов российских ударных дронов. Мэр Игорь Терехов заявил о новой тактике, к которой прибегли захватчики. Теперь «Шахеды» залетают в воздушное пространство Харькова большими группами и наносят комбинированные удары. Атака в одной локации может длиться около часа: последующие удары мешают ликвидировать последствия предыдущих, угрожая жизни спасателей, полицейских, медиков и коммунальных служб, которые прибывают на место.

Игорь Терехов, мэр Харькова

Если взять в сравнении с февралем-месяцем, то в марте мы имели вдвое больше обстрелов по Харькову. Такие ужасные обстрелы, которые были и накануне, и вчера. Только за эти дни было 34 попадания.

В НОЧЬ НА 30 МАРТА В ХАРЬКОВЕ РОССИЯНЕ УБИЛИ ДВУХ ГРАЖДАНСКИХ, ЕЩЕ 35 ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛИ

Дмитрий Чубенко, спикер Харьковской областной прокуратуры

С 20:45 россияне нанесли шесть ударов по Харькову. Одно из попаданий в Холодногорском районе — прямое попадание в частный жилой дом. Другие пять попаданий в Шевченковском районе. Также повреждено одно из медицинских учреждений района. И одно из попаданий по частному жилому дому.

В НОЧЬ НА 31 МАРТА В ХАРЬКОВЕ ОТ ОБСТРЕЛОВ ПОСТРАДАЛИ ТРИ ЧЕЛОВЕКА

«Шахеды» в течение ночи атаковали Харьков. Налет происходил в две волны — после двух и ближе к утру. Зафиксировали шесть ударов. Все — в Киевском районе. Повреждены 11 домов, два детсада, культурно-спортивный комплекс, производственные и складские здания, типография. Двое мужчин получили острую реакцию и стресс, еще один травмирован. Пожары на местах «прилетов» тушили почти половину суток.

В НОЧЬ НА 2 АПРЕЛЯ В ХАРЬКОВЕ ПОСТРАДАЛИ ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК

После полуночи 2 апреля «Шахеды» атаковали Холодногорский район Харькова. Зафиксировали от 13 до 15 попаданий. Большинство — по промышленной зоне. Возникли три пожара, особенно мощный — там, где размещалось, в частности, текстильное производство. Огонь тушили до утра. От взрывов острую реакцию на стресс получили девять человек, в том числе трое детей.

ОТ УДАРА «МОЛНИИ» ДНЕМ 2 АПРЕЛЯ ПОСТРАДАЛИ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК

Около 16 часов 2 апреля БпЛА «Молния» влетел в шестнадцатиэтажку в Киевском районе Харькова. Пострадали пять человек. У женщины и 10-летнего мальчика — ранения, их госпитализировали. Еще три женщины получили острую реакцию на стресс.

ВЕЧЕРОМ 2 АПРЕЛЯ В ХАРЬКОВЕ БЫЛО НЕ МЕНЕЕ 14 «ПРИЛЕТОВ»: БЕЗ ПОСТРАДАВШИХ

Очередной налет вечером 2 апреля длился более часа. По оценкам прокуратуры, было не менее 14 попаданий. В основном летело по промышленной зоне Киевского района. Также удары пришлись рядом с частным сектором. Кроме Харькова досталось Черкасской Лозовой и Дергачам.

ВЕЧЕРОМ 3 АПРЕЛЯ В ХАРЬКОВЕ ПОСТРАДАЛИ 34 ЧЕЛОВЕКА, ПЯТЕРО ПОГИБЛИ

«Шахеды» атаковали Новобаварский район Харькова вечером 3 апреля. Наиболее тяжелые последствия имел «прилет» по подъезду двухэтажки. Из-под руин достали четыре тела. На месте погибла целая семья — супруги с 12-летней дочерью, а также 45-летний мужчина. Его матери, которую также сначала искали под завалами, дома не было. Поэтому она уцелела. В больнице умер тяжелораненый мужчина 88 лет.

СИНЕГУБОВ И ПВО

Плотность «прилетов» на этой неделе по Харькову заставила начальника ХОВА Олега Синегубова сделать отдельное заявление о наличии на Харьковщине ПВО. 3 апреля в своем Telegam-канале он написал: «Воздушные рубежи Харьковщины надежно защищены силами ПВО! 24/7 огневые группы ПВО защищают воздушное пространство Харькова и области, отражают дроновые удары, нанося оккупантам поражениt. Имеются все современные возможности защиты мирного населения Харьковщины». Но все же предупредил, что враг увеличил плотность атак и призвал всех беречь себя.

НЕ ТОЛЬКО ХАРЬКОВ: КУПЯНСК И БОРОВУЮ ПРЕВРАЩАЮТ В РУИНЫ

Атаки на Харьков определенным образом отвлекли внимание от трагедий других населенных пунктов региона. Однако они продолжают страдать от обстрелов. Больше всего достается прифронтовому Купянску. На этой неделе там даже отменили автобус на Харьков. Местная военная администрация констатировала: враг объявил «сафари на гражданских».

Андрей Беседин, начальник Купянской ГВА

31 марта. Купянск, утро. Очередной террористический удар по городу, жилой микрорайон. Никаких военных объектов. Гражданские люди. Враг не дает возможности жить и работать. К сожалению. Стирает все. Стирает Купянск. Хочет убить наших жителей. Ужасная статистика: за март-месяц 4500 ударов враг нанес из разного вида вооружений: 74 управляемые авиабомбы.

Лариса Кислая, жительница поселка Боровая

В Боровой там очень ужасная обстановка. Все разбито, дома побиты.

Жителей прифронтовых громад власть убеждает эвакуироваться. Несмотря на это в Купянске до сих пор остается почти 3 тысячи человек.