Активные атаки россиян и авиаудары: Генштаб ВСУ по Харьковщине — на 16:00

Шесть раз атаковали российские военные с начала суток на Харьковщине, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Украинские подразделения отбили одну атаку врага на Харьковском направлении в сторону Каменки. Авиаударам подверглись Казачья Лопань и Слатино.

На Купянском направлении противник пять раз активно атаковал в районах населенных пунктов Петропавловка, Загрызово и Новая Кругляковка. Защитники отбили три штурма, два боя продолжаются.

Напомним, по четыре боя произошло за минувшие сутки на Харьковском и Купянском направлениях, информировал Генштаб ВСУ в утренней сводке.