Активные атаки россиян и авиаудары: Генштаб ВСУ по Харьковщине — на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
Шесть раз атаковали российские военные с начала суток на Харьковщине, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
Украинские подразделения отбили одну атаку врага на Харьковском направлении в сторону Каменки. Авиаударам подверглись Казачья Лопань и Слатино.
На Купянском направлении противник пять раз активно атаковал в районах населенных пунктов Петропавловка, Загрызово и Новая Кругляковка. Защитники отбили три штурма, два боя продолжаются.
Напомним, по четыре боя произошло за минувшие сутки на Харьковском и Купянском направлениях, информировал Генштаб ВСУ в утренней сводке.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 16:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть раз атаковали российские военные с начала суток на Харьковщине, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".