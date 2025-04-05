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Активные атаки россиян и авиаудары: Генштаб ВСУ по Харьковщине — на 16:00

Фронт 16:48   05.04.2025
Елена Нагорная
Активные атаки россиян и авиаудары: Генштаб ВСУ по Харьковщине — на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

Шесть раз атаковали российские военные с начала суток на Харьковщине, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Украинские подразделения отбили одну атаку врага на Харьковском направлении в сторону Каменки. Авиаударам подверглись Казачья Лопань и Слатино.

На Купянском направлении противник пять раз активно атаковал в районах населенных пунктов Петропавловка, Загрызово и Новая Кругляковка. Защитники отбили три штурма, два боя продолжаются.

Напомним, по четыре боя произошло за минувшие сутки на Харьковском и Купянском направлениях, информировал Генштаб ВСУ в утренней сводке.

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Автор: Елена Нагорная
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05.04.2025, 16:48

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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 16:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть раз атаковали российские военные с начала суток на Харьковщине, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".