Рано утром авиация РФ скинула КАБы на Дергачевщину — фото разрушений
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram
С начала суток 5 апреля военные РФ совершили массированную атаку на населенные пункты Дергачевской громады Харьковской области, обошлось без пострадавших, сообщает глава городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
По его словам, около 1:50 в результате не менее трех ударов из неустановленного типа оружия по Казачьей Лопани в поселке были повреждены три частных дома.
Около 5:40 россияне ударили тремя КАБами по Слатино. Один из ударов пришелся по плотной жилой застройке, различной степени разрушения получили не менее двенадцати домов и хозяйственных построек. Еще два удара пришлись по открытой территории за пределами населенного пункта.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Вячеслав Задоренко, кабы, новости Харькова, Слатино;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 10:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток 5 апреля военные РФ совершили массированную атаку на населенные пункты Дергачевской громады, обошлось без пострадавших.".