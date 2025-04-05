Рано утром авиация РФ скинула КАБы на Дергачевщину — фото разрушений

С начала суток 5 апреля военные РФ совершили массированную атаку на населенные пункты Дергачевской громады Харьковской области, обошлось без пострадавших, сообщает глава городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

По его словам, около 1:50 в результате не менее трех ударов из неустановленного типа оружия по Казачьей Лопани в поселке были повреждены три частных дома.

Около 5:40 россияне ударили тремя КАБами по Слатино. Один из ударов пришелся по плотной жилой застройке, различной степени разрушения получили не менее двенадцати домов и хозяйственных построек. Еще два удара пришлись по открытой территории за пределами населенного пункта.