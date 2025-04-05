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Рано утром авиация РФ скинула КАБы на Дергачевщину — фото разрушений

Происшествия 10:02   05.04.2025
Елена Нагорная
Рано утром авиация РФ скинула КАБы на Дергачевщину — фото разрушений Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

С начала суток 5 апреля военные РФ совершили массированную атаку на населенные пункты Дергачевской громады Харьковской области, обошлось без пострадавших, сообщает глава городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

По его словам, около 1:50 в результате не менее трех ударов из неустановленного типа оружия по Казачьей Лопани в поселке были повреждены три частных дома.

Около 5:40 россияне ударили тремя КАБами по Слатино. Один из ударов пришелся по плотной жилой застройке, различной степени разрушения получили не менее двенадцати домов и хозяйственных построек. Еще два удара пришлись по открытой территории за пределами населенного пункта.

Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 10:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток 5 апреля военные РФ совершили массированную атаку на населенные пункты Дергачевской громады, обошлось без пострадавших.".