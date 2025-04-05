Купянск ночью атаковали КАБами, из-за БпЛА горели экосистемы — Синегубов
В течение минувших суток россияне обстреливали Харьковскую область КАБами и беспилотниками. Известно об одной пострадавшей.
Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов:
— В 01:03 в Изюме в результате падения БпЛА произошло возгорание травы на площади 50 квадратных метров.
— В 23:39 в результате удара КАБ в Купянске повреждены два автомобиля скорой помощи.
— В 22:45 в с. Знаменка Нововодолажской громады в результате падения БпЛА загорелся камыш и ветки на площади 2,5 гектара.
— В 23:10 в Купянске в результате обстрелов КАБами повреждены частные домовладения и учебное заведение.
— В 15:28 в с. Шевченково Купянского района в результате обстрела БпЛА «Герань-2» пострадала 72-летняя женщина.
— В 09:08 в с. Гурьев Казачок Золочевской громады в результате обстрела FPV-дроном повреждены два частных дома, хозяйственные постройки и уничтожен автомобиль.
— В 09:01 с. Барановка Золочевской громады атаковали двумя КАБами. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, новости Харькова, обстрелы, Олег Синегубов;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 08:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток россияне обстреливали Харьковскую область КАБами и беспилотниками. Известно об одной пострадавшей.".