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Купянск ночью атаковали КАБами, из-за БпЛА горели экосистемы — Синегубов

Происшествия 08:35   05.04.2025
Елена Нагорная
Купянск ночью атаковали КАБами, из-за БпЛА горели экосистемы — Синегубов Фото: Олег Синегубов/Telegram

В течение минувших суток россияне обстреливали Харьковскую область КАБами и беспилотниками. Известно об одной пострадавшей.

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов:

— В 01:03 в Изюме в результате падения БпЛА произошло возгорание травы на площади 50 квадратных метров.

— В 23:39 в результате удара КАБ в Купянске повреждены два автомобиля скорой помощи.

— В 22:45 в с. Знаменка Нововодолажской громады в результате падения БпЛА загорелся камыш и ветки на площади 2,5 гектара.

— В 23:10 в Купянске в результате обстрелов КАБами повреждены частные домовладения и учебное заведение.

— В 15:28 в с. Шевченково Купянского района в результате обстрела БпЛА «Герань-2» пострадала 72-летняя женщина.

— В 09:08 в с. Гурьев Казачок Золочевской громады в результате обстрела FPV-дроном повреждены два частных дома, хозяйственные постройки и уничтожен автомобиль.

— В 09:01 с. Барановка Золочевской громады атаковали двумя КАБами. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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Автор: Елена Нагорная
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Купянск ночью атаковали КАБами, из-за БпЛА горели экосистемы — Синегубов
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 08:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток россияне обстреливали Харьковскую область КАБами и беспилотниками. Известно об одной пострадавшей.".