Восемь раз за сутки атаковали россияне на Харьковщине: Генштаб показал карты
По четыре боя произошло за минувшие сутки на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке.
На Харьковском направлении бои шли в районах Волчанска, Фиголевки и в направлении Каменки.
На Купянском направлении Силы обороны отражали штурмы противника вблизи Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызово.
Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Золочев, Уды, Дубовка Харьковской области.
Всего за минувшие сутки потери РФ в Украине составили 1390 человек. Также украинские воины уничтожили 13 танков, 20 боевых бронированных машин, 67 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство ПВО, 105 БпЛА оперативно-тактического уровня, 113 единиц автомобильной техники, единицу специальной техники и тяжелую огнеметную систему.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 08:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По четыре боя произошло за минувшие сутки на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке.".