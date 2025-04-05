Восемь раз за сутки атаковали россияне на Харьковщине: Генштаб показал карты

По четыре боя произошло за минувшие сутки на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Харьковском направлении бои шли в районах Волчанска, Фиголевки и в направлении Каменки.

На Купянском направлении Силы обороны отражали штурмы противника вблизи Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызово.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Золочев, Уды, Дубовка Харьковской области.

Всего за минувшие сутки потери РФ в Украине составили 1390 человек. Также украинские воины уничтожили 13 танков, 20 боевых бронированных машин, 67 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство ПВО, 105 БпЛА оперативно-тактического уровня, 113 единиц автомобильной техники, единицу специальной техники и тяжелую огнеметную систему.

Читайте также: ISW подтвердил продвижение россиян через Оскол на Харьковщине