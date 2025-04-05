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ISW подтвердил продвижение россиян через Оскол на Харьковщине

Фронт 08:01   05.04.2025
Елена Нагорная
ISW подтвердил продвижение россиян через Оскол на Харьковщине Карта ISW

В Харьковской области российские войска недавно продвинулись через реку Оскол на северо-восток от Купянска. На Харьковском и Боровском направлениях успехов они не имели.

Как пишет американский Институт изучения войны (ISW), геолокационные кадры, опубликованные 3 апреля, показывают, что военные РФ продвинулись через реку Оскол к юго-восточной Каменке на Купянском направлении.

По данным аналитиков, российские войска 3 и 4 апреля продолжали наступательные действия в районах Каменки, Фиголевки, Петропавловки, возле Малой Шапковки, Кондрашовки и Степовой Новоселовки.

При этом ISW не подтверждает заявления российских милблогеров, будто войска РФ продвинулись на север, северо-восток и юг от Красного Первого, на северо-восток от Малой Шапковки, на полях на юго-восток от Глушковки и в сторону Кондрашовки.

На Харьковском направлении россияне 2 и 3 апреля атаковали вблизи Волчанска, продолжили наступательные операции 4 апреля, но не продвинулись.

Также войска РФ не имели продвижения на Боровском направлении, отметили в ISW.

«Российские войска продолжали наступательные действия в районе Загрызово и в направлении Новой Кругляковки, возле Надежды и Новосергиевки 3 и 4 апреля. Российский блогер утверждал, что украинские войска увеличили интенсивность контратак на Боровском направлении и пытаются перекрыть дорогу Р-07 Сватово-Купянск», — добавили аналитики.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 08:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области российские войска недавно продвинулись через реку Оскол на северо-восток от Купянска. На Харьковском и Боровском направлениях успехов они не имели.".