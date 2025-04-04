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По разрушительной силе «Шахеды» почти сравнялись с С-300 — Синегубов (видео)

Происшествия 19:57   04.04.2025
Елена Нагорная
По разрушительной силе «Шахеды» почти сравнялись с С-300 — Синегубов (видео) Скриншот

Трое суток подряд Харьков подвергался массированным ударам «Шахедами», однако несмотря на наименьшее количество БпЛА вечером 3 апреля разрушения стали самыми значительными, констатировал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«Третьи сутки подряд Харьков имеет такой массированный удар «шахедами», — сказал Синегубов. — Их хотя и было не такое количество, как, например, позавчера (их было 16), а еще два дня назад их было более 20. Однако разрушения именно от этих шести самые большие. Повреждены десятки жилых домов, это сотни квартир. И, конечно, то, что эти удары привели к гибели людей, целой семьи — это для нас большая трагедия».

«Почему россияне попадают?» — спросили у Синегубова ведущие.

Начальник ХОВА ответил, что с начала полномасштабной войны целями агрессора являются объекты гражданской инфраструктуры.

«Они не разбирают, бьют и по жилым домам, если брать их прицельные удары, даже FPV. То есть поражения в Купянске, Волчанске и так далее. Они просто бьют по гражданскому населению. И так же по Харькову. По информации военных, эти «Шахеды» уже с большей частью взрывчатого вещества. Они имеют примерно такую же мощность, как и ракеты С-300, поэтому разрушительная сила достаточно значительная. Поэтому при сигналах воздушной тревоги жителям Харькова и других населенных пунктов следует находиться в укрытиях», — подчеркнул Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

При этом он подчеркнул, что при атаке БпЛА у людей есть время спрятаться, а быструю баллистику по Харькову россияне сейчас, к счастью, не применяют.

Напомним, российские БпЛА массировано атаковали Харьков около 22:00 3 апреля, шесть «прилетов» пришлось по Новобаварскому району, еще один удар был по админзданию в ХолодногорскомПогибли 12-летняя девочка, ее отец и мать, а также 45-летний мужчина – их сосед. Также в больнице умер 88-летний мужчина. В мэрии информировали: после ночной атаки повреждены не менее 28 зданий. В основном — это жилые дома. Вылетело более 800 окон.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 19:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое суток подряд Харьков подвергался массированным ударам «Шахедами», однако несмотря на наименьшее количество БпЛА вечером 3 апреля разрушения стали самыми значительными.".