«Все разбито, дома побиты»: о ситуации в Боровой рассказали жители (видео)
Продолжается эвакуация семей с детьми из опасных населенных пунктов Купянского, Чугуевского, Изюмского, Богодуховского и Харьковского районов, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, за сутки вывезли 10 человек из Купянского и Боровского направлений.
«В Боровой очень ужасная обстановка. Все разбито, дома побиты. Волонтеры приехали, забрали на бронированной машине. Достались спокойно, нормально. Предлагали гуманитарную, денежную помощь и жилье», – рассказала жительница Боровой Лариса Кислая.
Синегубов отметил, что для переселенцев в Харькове работают Волчанский, Липецкий, Куриловский, Купянский и Кондрашевский хабы. Там можно получить продуктовые и гигиенические наборы, медицинскую помощь, материальную поддержку, бесплатные юридические консультации.
«Начиная с августа 2022 года по сегодняшний день в Харьковской области было эвакуировано почти 59 тысяч человек, из них 6381 – дети и 1265 – лица с инвалидностью», — проинформировал глава ХОВА.
Видео: Олег Синегубов
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Борова, жители, Олег Синегубов, харьковщина, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 13:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжается эвакуация семей с детьми из опасных населенных пунктов Купянского, Чугуевского, Изюмского, Богодуховского и Харьковского районов, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.".