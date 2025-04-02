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«Все разбито, дома побиты»: о ситуации в Боровой рассказали жители (видео)

Общество 13:46   02.04.2025
Виктория Яковенко
«Все разбито, дома побиты»: о ситуации в Боровой рассказали жители (видео) Скриншот

Продолжается эвакуация семей с детьми из опасных населенных пунктов Купянского, Чугуевского, Изюмского, Богодуховского и Харьковского районов, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, за сутки вывезли 10 человек из Купянского и Боровского направлений.

«В Боровой очень ужасная обстановка. Все разбито, дома побиты. Волонтеры приехали, забрали на бронированной машине. Достались спокойно, нормально. Предлагали гуманитарную, денежную помощь и жилье», – рассказала жительница Боровой Лариса Кислая.

Синегубов отметил, что для переселенцев в Харькове работают Волчанский, Липецкий, Куриловский, Купянский и Кондрашевский хабы. Там можно получить продуктовые и гигиенические наборы, медицинскую помощь, материальную поддержку, бесплатные юридические консультации.

«Начиная с августа 2022 года по сегодняшний день в Харьковской области было эвакуировано почти 59 тысяч человек, из них 6381 – дети и 1265 – лица с инвалидностью», — проинформировал глава ХОВА.

Видео: Олег Синегубов

Читайте также: Россияне создают условия для захвата Боровой — ISW (карты)

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 13:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжается эвакуация семей с детьми из опасных населенных пунктов Купянского, Чугуевского, Изюмского, Богодуховского и Харьковского районов, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.".