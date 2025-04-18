Какую первоочередную цель в Волчанске преследуют ВС РФ: информация ВСУ (видео)
В Волчанске продолжаются бои, враг не оставляет попыток добиться тактического успеха, сообщил в эфире нацмарафона Историк, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады.
«В первую очередь, враг пытается перейти реку Волчья, чтобы обойти Силы обороны флангов. В основном это касалось зимнего периода, поскольку были морозы и река Волчья замерзла, он пытался ее обходить. Но, собственно, все попытки на сегодняшний день были безуспешны. Также враг продолжает накапливать личный состав в остатках… скажем так, это подвальные помещения, это канализационная инфраструктура, это погреба домохозяйств, где они пытаются накапливать личный состав. И затем этими пешими порядками отправляются к линии боевого столкновения», — описал происходящее Историк.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он отметил: Волчанск сейчас — город-призрак. Его разрушили до основания.
Читайте также: Какой город на Харьковщине РФ будет пытаться захватить до 9 мая: данные ВСУ
«По линии реки Волчья город полностью разрушен, поскольку российские оккупанты продолжают использовать тактику выжженной земли. Из таких положительных моментов: Силы обороны Украины удерживают огненный контроль над логистическими путями врага, соответственно, он не решается использовать большое количество бронетехники. Поэтому враг передвигается обычно в пешем порядке. Как только мы видим вражеские транспортные средства, наши операторы дронов сразу передают эту информацию, работают в первую очередь FPV и наша артиллерия», — пояснил офицер.
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, волчанск, наступ, наступление, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Какую первоочередную цель в Волчанске преследуют ВС РФ: информация ВСУ (видео)»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 09:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске продолжаются бои, враг не оставляет попыток добиться тактического успеха, сообщил в эфире нацмарафона Историк, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады".