Какую первоочередную цель в Волчанске преследуют ВС РФ: информация ВСУ (видео)

В Волчанске продолжаются бои, враг не оставляет попыток добиться тактического успеха, сообщил в эфире нацмарафона Историк, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады.

«В первую очередь, враг пытается перейти реку Волчья, чтобы обойти Силы обороны флангов. В основном это касалось зимнего периода, поскольку были морозы и река Волчья замерзла, он пытался ее обходить. Но, собственно, все попытки на сегодняшний день были безуспешны. Также враг продолжает накапливать личный состав в остатках… скажем так, это подвальные помещения, это канализационная инфраструктура, это погреба домохозяйств, где они пытаются накапливать личный состав. И затем этими пешими порядками отправляются к линии боевого столкновения», — описал происходящее Историк.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он отметил: Волчанск сейчас — город-призрак. Его разрушили до основания.

«По линии реки Волчья город полностью разрушен, поскольку российские оккупанты продолжают использовать тактику выжженной земли. Из таких положительных моментов: Силы обороны Украины удерживают огненный контроль над логистическими путями врага, соответственно, он не решается использовать большое количество бронетехники. Поэтому враг передвигается обычно в пешем порядке. Как только мы видим вражеские транспортные средства, наши операторы дронов сразу передают эту информацию, работают в первую очередь FPV и наша артиллерия», — пояснил офицер.