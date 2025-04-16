Весенне-летний период будет очень горячий — 3-я ОШБр о Харьковском направлении

Харьковское направление вместе с Покровским весной-летом будет одним из горячих — таких, где российские военные будут пытаться продвигаться, спрогнозировал в эфире нацмарафона замкомандира 3-й ОШБр Родион Кудряшов (бригада выполняет задачи в районе поселка Боровая).

«В целом сейчас мы наблюдаем определенное скопление и я думаю, что именно Харьковское направление в ближайшем будущем станет одним из горячих направлений, более, скажем так, мощных направлений в плане того, что враг там будет сосредотачивать определенные усилия и пытаться продвигаться дальше. Также я хочу выделить Покровское направление, где враг будет продолжать скапливать все усилия. Поэтому следующий сезон, если можно так сказать, весенне-летний период будет очень горячий, потому что все видения мои, все видения разведки складываются к тому, что враг будет продолжать давить и давить большими силами, которые на сегодня он имеет», — считает Кудряшов.

Ситуация в районе Боровой, по его словам, остается тяжелой, но контролируемой.

«Оперативная цель россиян на Харьковщине с начала 2024 года в целом не изменилась — захватить-охватить населенный пункт Боровая для того, чтобы сделать невозможным логистику. Боровая является определенным логистическим узлом на том берегу реки Оскол. Наблюдаем все время новое скопление сил противника. Предыдущие попытки противника расширить плацдарм в направлении Боровой являются неуспешными. На сегодня ВСУ, в том числе 3-я бригада, находятся в активной обороне, что не дает врагу двигаться вперед», — отметил замкомандира бригады.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он рассказал, что защитники также проводят штурмы, результатом их успешных действий стало возвращение контроля над селом Надия Луганской области, которое расположено возле админграницы с Харьковщиной.

«Это была успешная операция 3-й бригады, которая реализовалась в улучшение нашего положения на переднем крае. С начала этой недели противник всеми силами и средствами пытается восстановить свои утраченные позиции, в том числе и в направлении Надии. Но успеха не имеет как в направлении Надии, так и в целом по всей полосе ответственности», — добавил Кудряшов.