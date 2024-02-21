Дрон харьковских нацгвардейцев уничтожил авто россиян под Бахмутом (видео)
На Бахмутском направлении FPV-дрон, переданный бойцам 5-й Слобожанской бригады НГУ, волонтерами, уничтожил автомобиль оккупантов.
«Как сообщил командир одного из батальонов бригады с позывным Кайман, в операции участвовали сразу два дрона. Первый работал на поражение цели, второй – тоже подаренный нашей бригаде волонтерами Харькова – фиксировал происходящее и помогал контролировать ситуацию на более широкой площади охвата», — рассказали в пресс-службе бригады.
Читайте также: Изменилась ли ситуация под Купянском после оккупации Авдеевки – данные ГПСУ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: авто, бахмут, дрон, нацгвардейцы, НГУ, оккупанты, окупанти, россиян, харьковские;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Дрон харьковских нацгвардейцев уничтожил авто россиян под Бахмутом (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 13:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Бахмутском направлении FPV-дрон, переданный бойцам 5-й Слобожанской бригады НГУ, волонтерами, уничтожил автомобиль оккупантов.".