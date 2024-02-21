Дрон харьковских нацгвардейцев уничтожил авто россиян под Бахмутом (видео)

На Бахмутском направлении FPV-дрон, переданный бойцам 5-й Слобожанской бригады НГУ, волонтерами, уничтожил автомобиль оккупантов.

«Как сообщил командир одного из батальонов бригады с позывным Кайман, в операции участвовали сразу два дрона. Первый работал на поражение цели, второй – тоже подаренный нашей бригаде волонтерами Харькова – фиксировал происходящее и помогал контролировать ситуацию на более широкой площади охвата», — рассказали в пресс-службе бригады.