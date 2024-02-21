Live
  • Ср 21.02.2024
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.54

Дрон харьковских нацгвардейцев уничтожил авто россиян под Бахмутом (видео)

Общество 13:26   21.02.2024
Виктория Яковенко
Дрон харьковских нацгвардейцев уничтожил авто россиян под Бахмутом (видео)

На Бахмутском направлении FPV-дрон, переданный бойцам 5-й Слобожанской бригады НГУ, волонтерами, уничтожил автомобиль оккупантов.

«Как сообщил командир одного из батальонов бригады с позывным Кайман, в операции участвовали сразу два дрона. Первый работал на поражение цели, второй – тоже подаренный нашей бригаде волонтерами Харькова – фиксировал происходящее и помогал контролировать ситуацию на более широкой площади охвата», — рассказали в пресс-службе бригады.

Читайте также: Изменилась ли ситуация под Купянском после оккупации Авдеевки – данные ГПСУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Нет подъезда, месиво» — 34-летняя харьковчанка навела ракеты на дома 23.01
«Нет подъезда, месиво» — 34-летняя харьковчанка навела ракеты на дома 23.01
21.02.2024, 10:00
14 млн грн выделили на подготовку жителей Харьковщины к нацсопротивлению
14 млн грн выделили на подготовку жителей Харьковщины к нацсопротивлению
20.02.2024, 18:24
Главные новости Харькова 21 февраля: поймали наводчицу ударов, налет «шахедов»
Главные новости Харькова 21 февраля: поймали наводчицу ударов, налет «шахедов»
21.02.2024, 12:52
Изменилась ли ситуация под Купянском после оккупации Авдеевки – данные ГПСУ
Изменилась ли ситуация под Купянском после оккупации Авдеевки – данные ГПСУ
21.02.2024, 12:48
В среду Харьков и область будет засыпать снегом: прогноз погоды на 21 февраля
В среду Харьков и область будет засыпать снегом: прогноз погоды на 21 февраля
20.02.2024, 20:57
Дрон харьковских нацгвардейцев уничтожил авто россиян под Бахмутом (видео)
Дрон харьковских нацгвардейцев уничтожил авто россиян под Бахмутом (видео)
21.02.2024, 13:26

Новости по теме:

19:43
Двое погибших и раненых. Россияне ударили КАБами по селу в Харьковской области
13:54
Горело авто и пострадали дома на Харьковщине из-за обстрела РФ (фото)
12:39
Из-за конфликта угрожал уничтожить авто: жителю Харьковщины вручили подозрение
13:33
Дрифтовал в центре Харькова: у юного водителя забрали машину
18:18
Водитель сгорел заживо. В Купянске враги ударили по автомобилю и дому (видео)

Вы читали новость: «Дрон харьковских нацгвардейцев уничтожил авто россиян под Бахмутом (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 13:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Бахмутском направлении FPV-дрон, переданный бойцам 5-й Слобожанской бригады НГУ, волонтерами, уничтожил автомобиль оккупантов.".