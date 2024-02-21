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Дрон харківських нацгвардійців знищив авто росіян під Бахмутом (відео)

Суспільство 13:26   21.02.2024
Вікторія Яковенко
Дрон харківських нацгвардійців знищив авто росіян під Бахмутом (відео)

На Бахмутському напрямку FPV-дрон, переданий бійцям 5-ої Слобожанської бригади НГУ, волонтерами, знищив автомобіль окупантів.

«Як повідомив командир одного з батальйонів бригади з позивним Кайман, в операції брали участь одразу два дрони. Перший працював на ураження цілі, другий – теж подарований нашій бригаді волонтерами Харкова – фіксував те, що відбувалося, і допомагав контролювати ситуацію на ширшій площі охоплення», – розповіли у пресслужбі бригади.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 13:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Бахмутському напрямку FPV-дрон, переданий бійцям 5-ої Слобожанської бригади НГУ, волонтерами, знищив автомобіль окупантів.".