Дрон харківських нацгвардійців знищив авто росіян під Бахмутом (відео)

На Бахмутському напрямку FPV-дрон, переданий бійцям 5-ої Слобожанської бригади НГУ, волонтерами, знищив автомобіль окупантів.

«Як повідомив командир одного з батальйонів бригади з позивним Кайман, в операції брали участь одразу два дрони. Перший працював на ураження цілі, другий – теж подарований нашій бригаді волонтерами Харкова – фіксував те, що відбувалося, і допомагав контролювати ситуацію на ширшій площі охоплення», – розповіли у пресслужбі бригади.