Дрон харківських нацгвардійців знищив авто росіян під Бахмутом (відео)
На Бахмутському напрямку FPV-дрон, переданий бійцям 5-ої Слобожанської бригади НГУ, волонтерами, знищив автомобіль окупантів.
«Як повідомив командир одного з батальйонів бригади з позивним Кайман, в операції брали участь одразу два дрони. Перший працював на ураження цілі, другий – теж подарований нашій бригаді волонтерами Харкова – фіксував те, що відбувалося, і допомагав контролювати ситуацію на ширшій площі охоплення», – розповіли у пресслужбі бригади.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: авто, бахмут, дрон, нацгвардейцы, НГУ, окупанти, россиян, харьковские;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 13:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Бахмутському напрямку FPV-дрон, переданий бійцям 5-ої Слобожанської бригади НГУ, волонтерами, знищив автомобіль окупантів.".