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Пекельну ніч влаштували харківські воїни ворогу під Сватовим (відео)

Україна 12:18   10.10.2023
Вікторія Яковенко
Пекельну ніч влаштували харківські воїни ворогу під Сватовим (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка дронами з нічною оптикою вразила ворожої техніки на понад 6 мільйонів доларів на Сватівському напрямку.

«Пекельна ніч окупанта: «ахіллесівці» уразили 3 ворожі цілі», – повідомив командир роти Юрій Федоренко.

За його даними воїни влучили в:

– Танк Т-80Б – 2 одиниці, озброєні гарматою 125 мм, з екіпажем 3 особи, вартістю 3 мільйони гривень,

– Склад матеріально-технічного забезпечення (МТЗ).

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 12:18;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка дронами з нічною оптикою вразила ворожої техніки на понад 6 мільйонів доларів на Сватівському напрямку.".