Пекельну ніч влаштували харківські воїни ворогу під Сватовим (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка дронами з нічною оптикою вразила ворожої техніки на понад 6 мільйонів доларів на Сватівському напрямку.

«Пекельна ніч окупанта: «ахіллесівці» уразили 3 ворожі цілі», – повідомив командир роти Юрій Федоренко.

За його даними воїни влучили в:

– Танк Т-80Б – 2 одиниці, озброєні гарматою 125 мм, з екіпажем 3 особи, вартістю 3 мільйони гривень,

– Склад матеріально-технічного забезпечення (МТЗ).