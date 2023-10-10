Пекельну ніч влаштували харківські воїни ворогу під Сватовим (відео)
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка дронами з нічною оптикою вразила ворожої техніки на понад 6 мільйонів доларів на Сватівському напрямку.
«Пекельна ніч окупанта: «ахіллесівці» уразили 3 ворожі цілі», – повідомив командир роти Юрій Федоренко.
За його даними воїни влучили в:
– Танк Т-80Б – 2 одиниці, озброєні гарматою 125 мм, з екіпажем 3 особи, вартістю 3 мільйони гривень,
– Склад матеріально-технічного забезпечення (МТЗ).
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 12:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка дронами з нічною оптикою вразила ворожої техніки на понад 6 мільйонів доларів на Сватівському напрямку.".