Live
  • Вт 10.10.2023
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.55
  • EUR 38.48
    • 🟢

Адскую ночь устроили харьковские воины врагу под Сватовым (видео)

Украина 12:18   10.10.2023
Виктория Яковенко
Адскую ночь устроили харьковские воины врагу под Сватовым (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко дронами с ночной оптикой уничтожила вражескую технику более чем на 6 миллионов долларов на Сватовском направлении.

«Адская ночь оккупанта: «ахиллесовцы» поразили 3 вражеских цели», — сообщил командир роты Юрий Федоренко.

По его данным воины попали в:

— Танк Т-80Б – 2 единицы, вооруженные пушкой 125 мм, с экипажем 3 человека, стоимостью 3 миллиона гривен,

— Склад материально-технического обеспечения.

Читайте также: Дроны харьковской 92-й ОШБр подбили 7 единиц техники РФ под Бахмутом (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Семья ребенка, погибшего от удара ракеты по Харькову, вернулась в город летом
Семья ребенка, погибшего от удара ракеты по Харькову, вернулась в город летом
10.10.2023, 10:44
Совбез ООН по Грозе: дипломат заявил, что Небензю не должны были слушать
Совбез ООН по Грозе: дипломат заявил, что Небензю не должны были слушать
10.10.2023, 11:40
Дважды не пришел по повестке: осудили уклониста с Изюмщины
Дважды не пришел по повестке: осудили уклониста с Изюмщины
10.10.2023, 11:42
Ракетный удар по Харьковщине: среди раненых — полицейский (фото)
Ракетный удар по Харьковщине: среди раненых — полицейский (фото)
10.10.2023, 11:02
Взрыв на Харьковщине: утром армия РФ нанесла ракетый удар, есть раненые
Взрыв на Харьковщине: утром армия РФ нанесла ракетый удар, есть раненые
10.10.2023, 09:11
Адскую ночь устроили харьковские воины врагу под Сватовым (видео)
Адскую ночь устроили харьковские воины врагу под Сватовым (видео)
10.10.2023, 12:18

Новости по теме:

22:10
Дроны харьковской 92-й ОШБр подбили 7 единиц техники РФ под Бахмутом (видео)
10:11
Погода усложнила работу аэроразведки и ударных дронов ВСУ — Федоренко
14:44
Ряд техники РФ уничтожили харьковские воины в районе Бахмута (видео)
21:38
«Птички» харьковской 92 ОШБр уничтожили артустановку РФ за $900 тысяч (видео)
09:48
110 единиц техники рф поразили за сентябрь бойцы харьковской 92-й ОШБр

  • Категории: Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Адскую ночь устроили харьковские воины врагу под Сватовым (видео)»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 12:18;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко дронами с ночной оптикой уничтожила вражескую технику более чем на 6 миллионов долларов на Сватовском направлении.".