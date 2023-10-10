Адскую ночь устроили харьковские воины врагу под Сватовым (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко дронами с ночной оптикой уничтожила вражескую технику более чем на 6 миллионов долларов на Сватовском направлении.

«Адская ночь оккупанта: «ахиллесовцы» поразили 3 вражеских цели», — сообщил командир роты Юрий Федоренко.

По его данным воины попали в:

— Танк Т-80Б – 2 единицы, вооруженные пушкой 125 мм, с экипажем 3 человека, стоимостью 3 миллиона гривен,

— Склад материально-технического обеспечения.