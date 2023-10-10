Адскую ночь устроили харьковские воины врагу под Сватовым (видео)
Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко дронами с ночной оптикой уничтожила вражескую технику более чем на 6 миллионов долларов на Сватовском направлении.
«Адская ночь оккупанта: «ахиллесовцы» поразили 3 вражеских цели», — сообщил командир роты Юрий Федоренко.
По его данным воины попали в:
— Танк Т-80Б – 2 единицы, вооруженные пушкой 125 мм, с экипажем 3 человека, стоимостью 3 миллиона гривен,
— Склад материально-технического обеспечения.
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 12:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко дронами с ночной оптикой уничтожила вражескую технику более чем на 6 миллионов долларов на Сватовском направлении.".