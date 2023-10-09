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Дроны харьковской 92-й ОШБр подбили 7 единиц техники РФ под Бахмутом (видео)

Общество 22:10   09.10.2023
Елена Нагорная
Дроны харьковской 92-й ОШБр подбили 7 единиц техники РФ под Бахмутом (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов повредила шесть и уничтожила одну единицу вражеской техники на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко.

По его словам, защитники повредили пушку С-60 на базе автомобиля «Урал 4320», автомобили «Урал», «КамАЗ», гаубицу Д-30, БТР-Д с пулеметом 7,62 мм и САУ 2С3 «Акация» с пушкой 152 мм стоимостью около миллиона долларов, а также уничтожили автомобиль «Урал 4320».

Кроме этого, один оккупант был ликвидирован и двое ранены.

Видео: Юрий Федоренко

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Автор: Елена Нагорная
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Дроны харьковской 92-й ОШБр подбили 7 единиц техники РФ под Бахмутом (видео)
09.10.2023, 22:10

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 22:10;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов повредила шесть и уничтожила одну единицу вражеской техники на Бахмутском направлении.".