Дроны харьковской 92-й ОШБр подбили 7 единиц техники РФ под Бахмутом (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов повредила шесть и уничтожила одну единицу вражеской техники на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко.

По его словам, защитники повредили пушку С-60 на базе автомобиля «Урал 4320», автомобили «Урал», «КамАЗ», гаубицу Д-30, БТР-Д с пулеметом 7,62 мм и САУ 2С3 «Акация» с пушкой 152 мм стоимостью около миллиона долларов, а также уничтожили автомобиль «Урал 4320».

Кроме этого, один оккупант был ликвидирован и двое ранены.

Видео: Юрий Федоренко