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Погода усложнила работу аэроразведки и ударных дронов ВСУ — Федоренко

Происшествия 10:11   09.10.2023
Оксана Горун
Погода усложнила работу аэроразведки и ударных дронов ВСУ — Федоренко Фото: скриншот

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на восточном фронте.

«Вчера были неблагоприятные погодные условия – целые сутки шел дождь. Это несколько усложнило аэроразведывательный компонент. Соответственно, для ударных средств БПЛА также были проблемы с работой. Но в целом Силы обороны – артиллеристы, пехотные подразделения продолжали выполнять боевые задания», — сообщил Федоренко.

Он отметил, что у Сил обороны есть успехи — у противника удалось отбить несколько позиций и закрепиться.

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«Для противника наше направление (Бахмутское и Купянско-Лиманское — Ред.) продолжает быть одним из приоритетных. Именно поэтому им ставится четкая задача делать все возможное и невозможное, чтобы вернуть утраченные позиции и остановить наступление Сил обороны. Но на текущий момент инициатива в полной мере находится на стороне Сил обороны и титаническими усилиями (я подчеркиваю – титаническими) Силы обороны обеспечивают ежедневный надежный результат», — сказал командир роты «Ахиллес».

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 10:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на восточном фронте".