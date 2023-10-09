Погода усложнила работу аэроразведки и ударных дронов ВСУ — Федоренко
Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на восточном фронте.
«Вчера были неблагоприятные погодные условия – целые сутки шел дождь. Это несколько усложнило аэроразведывательный компонент. Соответственно, для ударных средств БПЛА также были проблемы с работой. Но в целом Силы обороны – артиллеристы, пехотные подразделения продолжали выполнять боевые задания», — сообщил Федоренко.
Он отметил, что у Сил обороны есть успехи — у противника удалось отбить несколько позиций и закрепиться.
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«Для противника наше направление (Бахмутское и Купянско-Лиманское — Ред.) продолжает быть одним из приоритетных. Именно поэтому им ставится четкая задача делать все возможное и невозможное, чтобы вернуть утраченные позиции и остановить наступление Сил обороны. Но на текущий момент инициатива в полной мере находится на стороне Сил обороны и титаническими усилиями (я подчеркиваю – титаническими) Силы обороны обеспечивают ежедневный надежный результат», — сказал командир роты «Ахиллес».
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 10:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на восточном фронте".