Погода ускладнила роботу аеророзвідки та ударних дронів ЗСУ – Федоренко

Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в етері нацмарафону розповів про ситуацію на східному фронті.

“Вчора були несприятливі погодні умови – цілу добу йшов дощ. Це дещо ускладнило аеророзвідувальну компоненту. Відповідно, для ударних засобів БПЛА також були проблеми з роботою. Але в цілому Сили оборони – артилеристи, піхотні підрозділи продовжували виконувати бойові завдання”, – повідомив Федоренко.

Він зазначив, що Сили оборони мають успіхи – у противника вдалося відбити кілька позицій і закріпитися.

“Для противника наш напрямок (Бахмутський та Куп’янсько-Лиманський – Ред.) продовжує бути одним із пріоритетних. Саме тому їм ставиться чітке завдання робити все можливе й неможливе, щоб повернути втрачені позиції та зупинити наступ Сил оборони. Але на поточний момент ініціатива повною мірою знаходиться на боці Сил оборони й титанічними зусиллями (я підкреслюю – титанічними) Сили оборони забезпечують щоденний надійний результат“, – сказав командир роти “Ахіллес”.