Погода ускладнила роботу аеророзвідки та ударних дронів ЗСУ – Федоренко
Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в етері нацмарафону розповів про ситуацію на східному фронті.
“Вчора були несприятливі погодні умови – цілу добу йшов дощ. Це дещо ускладнило аеророзвідувальну компоненту. Відповідно, для ударних засобів БПЛА також були проблеми з роботою. Але в цілому Сили оборони – артилеристи, піхотні підрозділи продовжували виконувати бойові завдання”, – повідомив Федоренко.
Він зазначив, що Сили оборони мають успіхи – у противника вдалося відбити кілька позицій і закріпитися.
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“Для противника наш напрямок (Бахмутський та Куп’янсько-Лиманський – Ред.) продовжує бути одним із пріоритетних. Саме тому їм ставиться чітке завдання робити все можливе й неможливе, щоб повернути втрачені позиції та зупинити наступ Сил оборони. Але на поточний момент ініціатива повною мірою знаходиться на боці Сил оборони й титанічними зусиллями (я підкреслюю – титанічними) Сили оборони забезпечують щоденний надійний результат“, – сказав командир роти “Ахіллес”.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 10:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в етері нацмарафону розповів про ситуацію на східному фронті".