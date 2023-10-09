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Погода ускладнила роботу аеророзвідки та ударних дронів ЗСУ – Федоренко

Події 10:11   09.10.2023
Оксана Горун
Погода ускладнила роботу аеророзвідки та ударних дронів ЗСУ – Федоренко

Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в етері нацмарафону розповів про ситуацію на східному фронті.

“Вчора були несприятливі погодні умови – цілу добу йшов дощ. Це дещо ускладнило аеророзвідувальну компоненту. Відповідно, для ударних засобів БПЛА також були проблеми з роботою. Але в цілому Сили оборони – артилеристи, піхотні підрозділи продовжували виконувати бойові завдання”, – повідомив Федоренко.

Він зазначив, що Сили оборони мають успіхи – у противника вдалося відбити кілька позицій і закріпитися.

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Для противника наш напрямок (Бахмутський та Куп’янсько-Лиманський – Ред.) продовжує бути одним із пріоритетних. Саме тому їм ставиться чітке завдання робити все можливе й неможливе, щоб повернути втрачені позиції та зупинити наступ Сил оборони. Але на поточний момент ініціатива повною мірою знаходиться на боці Сил оборони й титанічними зусиллями (я підкреслюю – титанічними) Сили оборони забезпечують щоденний надійний результат“, – сказав командир роти “Ахіллес”.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 10:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в етері нацмарафону розповів про ситуацію на східному фронті".