Live
  • Ср 04.10.2023
    • Харків
  •   +17°С
  • USD 36.59
  • EUR 38.33
    • 🔴

“Пташки” харківської 92-ї ОШБр знищили артустановку РФ за $900 тисяч (відео)

Суспільство 21:38   04.10.2023
Олена Нагорна
“Пташки” харківської 92-ї ОШБр знищили артустановку РФ за $900 тисяч (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів знищила три одиниці ворожої техніки у районі міста Бахмут Донецької області.

Про це повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко. За його словами, захисники влучили в:

– ВАТ “Буханка” (уражено);

– САУ 2С1 “Гвоздика” 122 мм з п’ятьма членами екіпажу вартістю 900 тисяч доларів (знищено);

– ВАТ (знищено).

Відео: Юрій Федоренко

Читайте також: 110 одиниць техніки РФ вразили за вересень бійці харківської 92-ї ОШБр

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Роззброїли поліцію на блокпості в Харкові: Буданов висловився щодо кракенівців
Роззброїли поліцію на блокпості в Харкові: Буданов висловився щодо кракенівців
04.10.2023, 22:37
Вибухи на Бєлгородщині: СБУ вразила ворожий комплекс ППО за 1,2 млрд (відео)
Вибухи на Бєлгородщині: СБУ вразила ворожий комплекс ППО за 1,2 млрд (відео)
04.10.2023, 13:02
Що відбувається на південному фронті: дані ISW та “Інформаційного спротиву”
Що відбувається на південному фронті: дані ISW та “Інформаційного спротиву”
04.10.2023, 08:18
“Пташки” харківської 92-ї ОШБр знищили артустановку РФ за $900 тисяч (відео)
“Пташки” харківської 92-ї ОШБр знищили артустановку РФ за $900 тисяч (відео)
04.10.2023, 21:38
Як знизити ризики захворіти в холоди – поради харків’янам
Як знизити ризики захворіти в холоди – поради харків’янам
04.10.2023, 21:06
Армія РФ атакувала прикордоння Харківщини на північному сході – Генштаб ЗСУ
Армія РФ атакувала прикордоння Харківщини на північному сході – Генштаб ЗСУ
04.10.2023, 20:22

Новини за темою:

09:48
110 одиниць техніки рф вразили за вересень бійці харківської 92-ої ОШБр
16:58
У РФ мінус 3 одиниці техніки: робота харківських воїнів у Бахмуті (відео)
09:52
“Загальна мобілізація має бути загальною”: думки харківських військових
15:58
«Зібрали гарний урожай»: харківські воїни показали свою роботу під Бахмутом
17:51
П’ять російських гармат за день знищила 92 харківська ОШБр (відео)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «“Пташки” харківської 92-ї ОШБр знищили артустановку РФ за $900 тисяч (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 21:38;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів знищила три одиниці ворожої техніки у районі міста Бахмут Донецької області.".