“Пташки” харківської 92-ї ОШБр знищили артустановку РФ за $900 тисяч (відео)
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів знищила три одиниці ворожої техніки у районі міста Бахмут Донецької області.
Про це повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко. За його словами, захисники влучили в:
– ВАТ “Буханка” (уражено);
– САУ 2С1 “Гвоздика” 122 мм з п’ятьма членами екіпажу вартістю 900 тисяч доларів (знищено);
– ВАТ (знищено).
Відео: Юрій Федоренко
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 21:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів знищила три одиниці ворожої техніки у районі міста Бахмут Донецької області.".