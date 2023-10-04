“Пташки” харківської 92-ї ОШБр знищили артустановку РФ за $900 тисяч (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів знищила три одиниці ворожої техніки у районі міста Бахмут Донецької області.

Про це повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко. За його словами, захисники влучили в:

– ВАТ “Буханка” (уражено);

– САУ 2С1 “Гвоздика” 122 мм з п’ятьма членами екіпажу вартістю 900 тисяч доларів (знищено);

– ВАТ (знищено).

Відео: Юрій Федоренко