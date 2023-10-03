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110 одиниць техніки рф вразили за вересень бійці харківської 92-ої ОШБр

Події 09:48   03.10.2023
Оксана Якушко
110 одиниць техніки рф вразили за вересень бійці харківської 92-ої ОШБр

Також рота ударних БпАК «АХІЛЛЕС» 92 ОШБр влучила у вересні у цілі з особовим складом рф.

Про це повідомляє у телеграмі командир роти Юрій Федоренко.

«У вересні рота ударних БпАК «АХІЛЛЕС» 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка уразила 110 одиниць ворожої техніки, з яких: 39 цілей – знищено, 71 цілей – пошкоджено. Також було 102 вдалі влучання у цілі з особовим складом – спостережні пункти, бліндажі, взводні опорні пункти», – повідомив Федоренко.

На інфографіці відображені ураження, реалізовані винятково за рахунок роботи розрахунків роти «АХІЛЛЕС». Робота, яку здійснили в інтересах інших підрозділів або цілі, уражені артилерію згідно з нашими розвідданими, не відображається з метою уникнення дублювання.

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Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також рота ударних БпАК «АХІЛЛЕС» 92 ОШБр влучила у вересні у цілі з особовим складом рф.".