110 одиниць техніки рф вразили за вересень бійці харківської 92-ої ОШБр
Також рота ударних БпАК «АХІЛЛЕС» 92 ОШБр влучила у вересні у цілі з особовим складом рф.
Про це повідомляє у телеграмі командир роти Юрій Федоренко.
«У вересні рота ударних БпАК «АХІЛЛЕС» 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка уразила 110 одиниць ворожої техніки, з яких: 39 цілей – знищено, 71 цілей – пошкоджено. Також було 102 вдалі влучання у цілі з особовим складом – спостережні пункти, бліндажі, взводні опорні пункти», – повідомив Федоренко.
На інфографіці відображені ураження, реалізовані винятково за рахунок роботи розрахунків роти «АХІЛЛЕС». Робота, яку здійснили в інтересах інших підрозділів або цілі, уражені артилерію згідно з нашими розвідданими, не відображається з метою уникнення дублювання.
Читайте також: У РФ мінус 3 одиниці техніки: робота харківських воїнів у Бахмуті (відео)
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «110 одиниць техніки рф вразили за вересень бійці харківської 92-ої ОШБр»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 09:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також рота ударних БпАК «АХІЛЛЕС» 92 ОШБр влучила у вересні у цілі з особовим складом рф.".