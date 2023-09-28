У РФ мінус 3 одиниці техніки: робота харківських воїнів у Бахмуті (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів знищила три одиниці ворожої техніки у районі Бахмута.

Про це повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко. За його словами, захисники влучили в:

– САУ 2с19 «Мста-С» – озброєний гарматою 152 мм, вартість – 1,6 мільйона доларів,

– БТС-4 (броньований танковий тягач) – озброєний кулеметом 7,62 мм, екіпаж – 2 особи,

– Гаубицю Д-30.