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У РФ мінус 3 одиниці техніки: робота харківських воїнів у Бахмуті (відео)

Події 16:58   28.09.2023
Вікторія Яковенко
У РФ мінус 3 одиниці техніки: робота харківських воїнів у Бахмуті (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів знищила три одиниці ворожої техніки у районі Бахмута.

Про це повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко. За його словами, захисники влучили в:

– САУ 2с19 «Мста-С» – озброєний гарматою 152 мм, вартість – 1,6 мільйона доларів,

– БТС-4 (броньований танковий тягач) – озброєний кулеметом 7,62 мм, екіпаж – 2 особи,

– Гаубицю Д-30.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2023 в 16:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів знищила три одиниці ворожої техніки у районі Бахмута.".