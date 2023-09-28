У РФ минус 3 единицы техники: работа харьковских воинов в Бахмуте (видео)
Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов уничтожила три единицы вражеской техники в районе Бахмута.
Об этом сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко. По его словам, защитники попали в:
— САУ 2с19 «Мста-С» – вооруженный пушкой 152 мм, стоимостью – 1,6 миллиона долларов,
— БТС-4 (бронированный танковый тягач) – вооруженный пулеметом 7,62 мм, экипаж – 2 человека,
— Гаубицу Д-30.
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 16:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов уничтожила три единицы вражеской техники в районе Бахмута.".