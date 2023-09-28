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У РФ минус 3 единицы техники: работа харьковских воинов в Бахмуте (видео)

Происшествия 16:58   28.09.2023
Виктория Яковенко
У РФ минус 3 единицы техники: работа харьковских воинов в Бахмуте (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов уничтожила три единицы вражеской техники в районе Бахмута.

Об этом сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко. По его словам, защитники попали в:

— САУ 2с19 «Мста-С» – вооруженный пушкой 152 мм, стоимостью – 1,6 миллиона долларов,

— БТС-4 (бронированный танковый тягач) – вооруженный пулеметом 7,62 мм, экипаж – 2 человека,

— Гаубицу Д-30.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 16:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов уничтожила три единицы вражеской техники в районе Бахмута.".