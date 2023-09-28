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«Всеобщая мобилизация должна быть всеобщей»: мнения харьковских военных

Общество 09:52   28.09.2023
Оксана Горун
«Всеобщая мобилизация должна быть всеобщей»: мнения харьковских военных Фото: Радиотрек

Одновременно два харьковских лидера мнений высказались о том, что мобилизация должна коснуться каждого, так как необходимо проводить ротацию непрерывно воюющих с начала полномасштабного вторжения.

«Для того чтобы проводить ротации, нужно, чтобы было кем заменить действующих военнослужащих. Как бы это кому-нибудь ни не нравилось, но демократия предусматривает не только права, но и обязанности. Защищать свою Родину – это долг. Соответственно, мобилизационные процессы должны проходить планово и в объемах, необходимых для обеспечения устойчивой динамики на фронте», — написал в своем telegram командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр Юрий Федоренко.

Подробно эту позицию он озвучил в видеоинтервью «Украинской правде».

Такое же мнение — за активизацию мобилизации и ее распространение на всех, в том числе «бесконечно зарезервированных» высказал депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк, который мобилизовался в ВСУ в первые дни вторжения и сейчас служит на должности младшего сержанта.

«Если верить социологии, а я думаю, что не верить ей в этом вопросе нет никаких поводов, то сейчас мы как раз имеем ситуацию 50 на 50. 50% украинских семей сегодня ждут возвращения своих с войны. Мужей, жен, сыновей, дочерей, братьев, сестер. 50% семей надеются, что никто из них на войну не попадет. Давайте смотреть правде в глаза. В военкоматы давно уже не стоят очереди. Всеобщая мобилизация по факту всеобщая только по названию. Ибо есть семьи, в которых трое или четверо — в армии, а есть семьи, в которых трое или четверо — в батальоне Монако или силах спецназначения Вены на Австрийщине», — написал Черняк в facebook.

Он подчеркнул, что работа на победу — это обязанность каждого — «без исключений для детей уважаемых людей, занимающих особо ответственные должности или имеющих любую другую «особую миссию» типа Потапа или Олега Винника».

В частности, депутат-военнослужащий заявил, что мобилизация не может быть бессрочной, а для забронированных необходимо предусмотреть ротацию.

«Хорошо во время войны работать в посольстве в Чехии или Канаде. Держать дипломатический фронт. Без риска попасть на фронт реальный. Это же касается судов, прокуратуры, НАБУ, ГБР, БЭБ и так далее по списку. Должен быть четкий срок службы мобилизованных. И так же – четкий срок ротации забронированных. Два года в ГБР? Ок, теперь два года в ГБР отработает мобилизованный после двух лет службы в ВСУ! Два года на таможне в Чопе? Ок, теперь нужно заменить бойца из 128-й ОГШБР! Так в обществе будет работать реальное равенство и справедливость», — написал Черняк.

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Он также предложил лишить политических прав беглецов, которые «служат в батальоне Монако», запретив в дальнейшем баллотироваться на выборные должности и занимать должности на госслужбе.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 09:52;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одновременно два харьковских лидера мнений высказались о том, что мобилизация должна коснуться каждого, так как необходимо проводить ротацию непрерывно воюющих с начала полномасштабного вторжения".