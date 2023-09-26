Харьковчане, сбежавшие по схеме с системой «Шлях», будут отвечать — полиция
Уклонистов, которые «превратились» в волонтеров в Харькове, чтобы с помощью системы «Шлях» выехать за границу, уже ищут.
«Мы уже устанавливаем всех участников этой схемы. Проверяем также и «клиентов». Отвечать будут все – и те, кто сбежал под видом волонтера, тоже. А всем, кто участвовал в незаконной переправке людей через границу, грозит от семи до девяти лет», — сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Руководителя харьковской волонтерской организации, которого подозревают в создании схемы выезда уклонистов за границу, задержали с поличным 25 сентября. Он как раз передавал очередному беглецу пакет документов в обмен на 1500 долларов.
«Он подыскивал желающих уехать, сообщал о «таксе» и тех, кто соглашался платить, подавал в «Шлях» как волонтеров. За деньги мужчина помогал клиентам стать водителями, якобы перевозящими помощь. Также давал им все инструкции и советы, как дальше пересекать границу», — напомнил подробности главный следователь региона.
Сейчас руководителю волонтерской организации и по совместительству подозреваемому избирают меру пресечения.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 09:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уклонистов, которые «превратились» в волонтеров в Харькове, чтобы с помощью системы «Шлях» выехать за границу, уже ищут".